Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την εντεκάδα για το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ και μέσα σε αυτή βρίσκεται τόσο ο Αποστολόπουλος όσο και ο Ντόι.

Ο Ολυμπιακός ξεκινά τον αγώνα του Φαλήρου με την ΑΕΚ έχοντας βασικούς τους Αποστολόπουλο και Ντόι με τον πρώτο να χρίζεται βασικός αριστερός μπακ. Η διάταξη των Πειραιωτών για το ντέρμπι αυτό: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Αποστολόπουλο, Κάρμο, Ντόι και Ροντινέι, κέντρο με Ορτα, Εσε και Τσικίνιο και τριάδα μπροστά με Φορτούνη, Ποντένσε και Ελ Καμπί.

