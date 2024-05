ΓεροΓιοβάισα: Το «matchball» της ΑΕΚ στο Φάληρο και το «must win» του ΠΑΟΚ

Θα καταφέρει η ΑΕΚ να τελειώσει το πρωτάθλημα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»; Μπορεί ο... πληγωμένος Παναθηναϊκός να κόψει τη φόρα του «καυτού» ΠΑΟΚ; Ο ΓεροΓιοβάισα δίνει τις απαντήσεις του.

Μεγάλη βραδιά για την εξέλιξη του ελληνικού πρωταθλήματος. Δεδομένα μετά την κατάληξη των αναμετρήσεων σε Φάληρο και Τούμπα (20:00) θα έχουμε το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου την ερχόμενη Κυριακή. Ίσως ακόμα και αν η ΑΕΚ πάρει τρίποντο στην έδρα του Ολυμπιακού και ο ΠΑΟΚ δεν νικήσει τον Παναθηναϊκό η κούπα να πάει από απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια!

Ας πάμε βήμα - βήμα. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας με 2/2 κόντρα στους Πειραιώτες και τη Λαμία θα κάνει το back to back ασχέτως των αποτελεσμάτων του ΠΑΟΚ. Φυσικά ποτέ δεν είναι εύκολο για καμία ομάδα να κάνει «διπλό» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», αν και φέτος και οι τρεις ομάδες του Big 4 έχουν κάνει νίκη στον Πειραιά. Μπορεί η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να είναι κατά 90% εκτός πρωταθλήματος και το «μυαλό» να ταξιδεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως θα είναι απαιτητική βραδιά για τον Δικέφαλο. Αμφότερες οι ομάδες έχουν ένα κοινό. Δυνατή επίθεση και ασταθή άμυνα. Το Bet Builder να σκοράρουν οι δυο ομάδες, να σημειωθούν Over 2.5 γκολ και να βγουν Over 6.5 κόρνερ προσφέρεται στο 2.15.

Στην Τούμπα είναι ένα ματς με ιδιαιτερότητες. Ο ΠΑΟΚ έχει το κίνητρο να κάνει το απόλυτο και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός μετά τις ήττες από ΑΕΚ και Άρη καλείται να βγάλει αντίδραση και να μείνει μακριά από την 4η θέση που κρύβει τον κίνδυνο να μη βγει στην Ευρώπη αν χάσει στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Πολλοί θεωρούν το Τριφύλλι ξεγραμένο. Δεν είμαι ένας από αυτούς. Η επιλογή να μπουν στο ματς 2 έως 3 γκολ πληρώνει στο 2.10.