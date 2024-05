Ο Κώστας Γιαννούλης βρίσκεται για τελευταία φορά στην καριέρα σε αποστολή για το παιχνίδι του ΟΦΗ κόντρα στον Παναιτωλικό.

Ιδιαίτερο είναι το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό για τον ΟΦΗ καθώς θα είναι το τελευταίο παιχνίδι στην καριέρα του Κώστα Γιαννούλη, ο οποίος αποφάσισε να... κρεμάσει τα παπούτσια του.

Ο Δέλλας μάλιστα, ανέφερε στα media ότι θα πρέπει να δώσουν το παρών όλος ο κόσμος του ΟΦΗ προκειμένου να χεικροτήσουν τον έμπειρο αμυντικό.

Η αποστολή της ομάδας μας για τον αγώνα κόντρα στον @FC_Panetolikos __ Squad list for the match against Panetolikos FC. #oficretefc #oficrete #ofifc #ofipan #slgr #matchday7 #playouts #greece #football #crete #monoofi pic.twitter.com/TQF1wcN57u