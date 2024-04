Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta τους κορυφαίους σε γκολ και ασίστ στο φετινό ελληνικό ποδόσφαιρο.

Τρία αστέρια του Ολυμπιακού είναι πρώτα στις τρεις πιο σημαντικές στατιστικές κατηγορίες για το ελληνικό ποδόσφαιρο στη φετινή σεζόν! Ο Ελ Κααμπί πρώτος σκόρερ γενικά, ο Φορτούνης πρώτος σε ασίστ κι ο Ποντένσε πρώτος σκόρερ από τους περιφερειακούς επιθετικούς.

Χωρίς πολλά πολλά, καταγράφω τις σχετικές λίστες που αφορούν τα γκολ και τις ασίστ στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη

Οι 15 πρώτοι σκόρερ

Ελ Κααμπί 17+10=27

Ιωαννίδης 13+7=20

Μορόν 15+0=15

Οζέγκοβιτς 15+0=15

Λιβάι 13+1=14

Ζίφκοβιτς 7+6=13

Ποντένσε 9+4=13

Ντεσπόντοφ 11+2=13

Πόνσε 12+1=13

Μιριτέλο 13+0=13

Σπόραρ 8+4=12

Μπράντον 6+4=10

Φορτούνης 6+4=10

Κωνσταντέλιας 7+3=10

Καρλίτος 10+0=10

Οι 15 πρώτοι σε ασίστ

Φορτούνης 8+9=17

Τάισον 10+3=13

Ελίασον 8+3=11

Μάνταλος 8+1=9

Μπερνάρ 9+0=9

Ματέους 9+0=9

Ποντένσε 5+3=8

Παλάσιος 7+1=8

Καλτσάς 8+0=8

Ζίφκοβιτς 4+3=7

Ιωαννίδης 5+2=7

Άμραμπατ 6+1=7

Μασούρας 6+1=7

Μπράντον 3+3=6

Ρόντινεϊ 3+3=6

Οι 15 πρώτοι σκόρερ από τους περιφερειακούς επιθετικούς

Ποντένσε 9+4=13

Ζίφκοβιτς 7+6=13

Ντεσπόντοφ 11+2=13

Φορτούνης 6+4=10

Κωνσταντέλιας 7+3=10

Καρλίτος 10+0=10

Μασούρας 7+2=9

Μουργκ 8+1=9

Μπερνάρ 7+1=8

Παλάσιος 6+1=7

Τσούμπερ 6+1=7

Οζντόεφ 6+1=7

Γιόβετιτς 5=1=6

Ελίασον 6+0=6

Ρετζίς 6+0=6

Βλέπουμε, μεταξύ άλλων…

Ο Ολυμπιακός στηρίζεται πολύ σε Ελ Κααμπί, Φορτούνη, Ποντένσε (μέσα και στις τρεις λίστες) κι ακολούθως σε Μασούρα, Ρόντινεϊ. Όπως κι ο ΠΑΟ σε Ιωαννίδη, Σπόραρ, Μπερνάρ, Παλάσιος. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ σε περισσότερους: Ζίφκοβιτς (επίσης μέσα και στις τρεις κατηγορίες), Ντεσπόντοφ, Τάϊσον, Κωνσταντέλια, Μουργκ, Μπράντον, Οζντόεφ! Και η ΑΕΚ σχεδόν το ίδιο, σε Λιβάι, Πόνσε, Ελίασον, Μάνταλο, Άμραμπατ, Τσούμπερ. Πλην των τεσσάρων μεγάλων, υπάρχουν στις λίστες οι Μορόν, Μιριτέλο, Οζέγκοβιτς, Καρλίτος, Καλτσάς, Ρετζίς κι ο Ματέους Κρισιούμα της Κηφισιάς. Από τους αμυντικούς, φοβερά είναι τα στατιστικά του Βίντα με 7 γκολ (5+2!) και του Μπάμπα με 6 (5+1). Όπως κι οι 7 ασίστ του Σόρια του ΠΑΣ!

Άσχετο: Διαιτητικά, όπως τα είδα εγώ, ο Γερμανός Στίλερ έπαιζε ΑΕΚ (δεν έδωσε δύο φάουλ εις βάρος της πολύ κοντά στην περιοχή της), αλλά στο κρίσιμο φινάλε ήταν σωστός και δεν επηρέασε το αποτέλεσμα…ο Σκοπιανός Σταύρεφ έπαιζε Άρη μέχρι που άνοιξε το σκορ ο ΠΑΟ και μετά το ισορρόπησε…κι ο Τσακαλίδης ήταν πάρα πολύ καλός στο Λαμία-Ολυμπιακός. Δεν τσίμπησε στις βουτιές των παικτών της Λαμίας (Τσιλούλη, Μαρτίνες) στο α΄ ημίχρονο για πέναλτι και ήταν σωστός στις κάρτες.

Ακόμη πιο…άσχετο-και τα δύο συνδρομητικά κανάλια έχασαν στα παιχνίδια της Κυριακής πολλές φάσεις στο ζωντανό, με τη μανία για ριπλέι. Προέχει η ζωντανή μετάδοση και μετά, στην πρώτη ευκαιρία, το ριπλέι. Απλό είναι…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Στο 89’ ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ 2-2 και στο 89’ ΔΕΝ ισοφάρισε ο Άρης τον Παναθηναϊκό με την επέμβαση προ της γραμμής του Γεντβάι στην κεφαλιά του Ανσαριφάρντ. Με ανάποδη εξέλιξη, θα είχαμε τώρα άλλο πρωτάθλημα. Όπως φυσικά και αν δεν έκανε το γκολ στο 91’ ο Ελίασον κι έμενε το 0-0 στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός. Παρεμπιπτόντως, στο 89΄ο ΠΑΟΚ είχε σκοράρει τις προάλλες και στη Λεωφόρο, το τρίτο του γκολ στο 3-2 επί του ΠΑΟ!

Όλα αυτά, βεβαίως μας λένε ότι λογικά κάπως έτσι θα κυλήσουν και τα υπόλοιπα ντέρμπι, έως το τέλος του πρωταθλήματος. Άρα, είναι πολύ ρευστή η κατάσταση και όλα παίζονται. Αρκεί να μην την πατήσει κάποιος σε παιχνίδι με τον Άρη και τη Λαμία, που ήδη την έχει πατήσει ο ΠΑΟΚ χάνοντας από τον Άρη στην Τούμπα μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Κακά τα ψέματα, ο ΠΑΟΚ κι ο Ολυμπιακός είναι οι πιο επίφοβοι σε αυτό το κομμάτι, λόγω των παράλληλων ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.

