Ο Κ. Νικολακόπουλος εξηγεί στο blog του στο Gazzetta την επιλογή του Μεντιλίμπαρ με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού.

Αποτελεί ίσως την πλέον εντυπωσιακή επιλογή του Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού τον τελευταίο καιρό: ο Τζολάκης φαίνεται να κερδίζει τη θέση από τον Πασχαλάκη, αν κρίνουμε από το ότι έχει παίξει βασικός και τα τρία τελευταία παιχνίδια, που ήταν ίσως το ένα πιο κρίσιμο από το άλλο-με Άρη, ΑΕΚ και Μακάμπι.

Γιατί, όμως, ο Βάσκος προτιμάει τον νεαρό Τζολάκη από τον πολύπειρο Πασχαλάκη; Μήπως πρόκειται για επιλογή που έχει να κάνει με τις ενοχλήσεις που τον προηγούμενο καιρό είχε ο Πασχαλάκης στον ώμο του; Μήπως πρόκειται για απόφαση που έχει να κάνει και με την επιθυμία του Ολυμπιακού να κρατήσει τον Τζολάκη, του οποίου το συμβόλαιο λήγει το καλοκαίρι κι ακόμη δεν το έχει ανανεώσει;

Μπορεί να υπάρχουν κι αυτοί οι δύο λόγοι στο όλο σκηνικό, αλλά γνώμη μου είναι ότι δεν πρόκειται για τους κυρίαρχους λόγους. Όντως, ο Πασχαλάκης μετά τα δύο παιχνίδια στα οποία έφαγε τα εφτά γκολ (από Μακάμπι 1-4 και ΠΑΟ 1-3) είχε αποκαλύψει στο Ρέντη ότι έπαιζε με πόνους στον ώμο. Όντως, ο Τζολάκης ακόμη δεν έχει επεκτείνει το συμβόλαιο του και μάλιστα μέχρι πρότινος είχε παίξει ελάχιστα στη φετινή σεζόν (μόνο με την Κηφισιά και τον Βόλο), κάτι που προφανώς δεν θα του άρεσε.

Η αίσθηση, όμως, που έχω είναι ότι η επιλογή του Μεντιλίμπαρ να έχει τον 21χρονο γκολκίπερ κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού και δη σε αυτό το κρίσιμο σημείο της σεζόν, πρωτίστως έχει να κάνει με αγωνιστικούς λόγους. «Κάτι» βλέπει στον Τζολάκη, του αρέσει και τον έχει βασικό τερματοφύλακα. Δείχνοντας και μία διάθεση να τον καθιερώσει, εφόσον συνεχίσει και τον έχει στην αρχική ενδεκάδα και αύριο στη Λαμία.

Προς το παρόν, μπορεί κάποιος να εκφράσει την άποψη ότι ο Τζολάκης πάει καλά, προετοιμασμένος σωστά από τον προπονητή γκολκίπερ Παναγιώτη Αγριογιάννη που γύρισε ρπιν ένα δίμηνο στο Ρέντη από τη Νότιγχαμ. Ειδικά για τερματοφύλακα που ήταν ουσιαστικά στο ψυγείο επί εφτά και περισσότερους μήνες, βγάζει αν μη τι άλλο μία καλή ετοιμότητα.

Στη ρεβάνς με τη Μακάμπι (6-1) δέχθηκε ένα γκολ από πέναλτι. Στο ντέρμπι με την ΑΕΚ (0-1) έφαγε ένα γκολ σε τετ α τετ. Και στο τελευταίο παιχνίδι, με τον Άρη, κράτησε ανέπαφη την εστία του, όπως το ίδιο είχε συμβεί και στο ματς με τον Βόλο (3-0 στο Καραϊσκάκη), πρώτο στο οποίο τον εμπιστεύθηκε ο Μεντιλίμπαρ. Ο Καρβαλιάλ τον είχε βάλει και στο 3-2 εκτός έδρας με την Κηφισιά, όπου ο Τζολάκης είχε φάει άλλο ένα γκολ από πέναλτι κι ένα με μακρινό σουτ, στο οποίο δεν είχε μπορέσει να αντιδράσει.

Ένα πράγμα που αρέσει στον Τζολάκη είναι ότι δεν έχει πρόβλημα να βγει εκτός εστίας και να μαζέψει ψηλές μπαλιές από στατικές φάσεις και σέντρες, κάτι που το είδαμε σε όλη του την έκταση την περασμένη Κυριακή στη Φιλαδέλφεια. Πρόκειται για μία ικανότητα σημαντική, αφού έτσι βοηθάει πολύ τους αμυντικούς του. Ενέχει και ρίσκο, αν δεν είναι καλή η έξοδος, αλλά έτσι πάει αυτό.

Μία άλλη ικανότητα του Τζολάκη είναι η ταχύτητα με την οποία βγαίνει από την εστία του για να αντιμετωπίσει πάσες στην πλάτη των αμυντικών του. Το έκανε δύο φορές π.χ. στο παιχνίδι με τον Άρη, μία βγαίνοντας πλάγια και μία βγαίνοντας από τον άξονα, διώχνοντας την μπάλα με τα πόδια. Πρόκειται για μία ικανότητα σε γκολκίπερ, αυτή την γρηγοράδα που τον διακρίνει, την οποία αν την εκμεταλλευθεί σωστά, μπορεί να βοηθήσει πολύ.

Από την άλλη, είναι και κάτι που ενίοτε κάνει ένα γκολκίπερ να βγαίνει και παραπάνω απ΄ ότι χρειάζεται. Νομίζω δε ότι ο Τζολάκης ακριβώς εδώ, στη λήψη αποφάσεων σε τέτοιες φάσεις, πρέπει να δουλέψει περισσότερο. Ώστε οι έξοδοι που κάνει να είναι πιο στοχευμένοι. Δεν είμαι σίγουρος, λόγου χάρη, αν έπρεπε να βγει στο τετ α τετ με τον Ελίασον στο μοναδικό γκολ της ΑΕΚ. Σίγουρα δεν έπρεπε να βγει, όπως θυμάμαι ακόμη, σε μία φάση με τον Ντεσπόντοφ στο ματς με τη Λούντογκορετς στο τελευταίο λεπτό στο 1-1 στο Καραϊσκάκη για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ (ήταν δε τυχερός που είχε αστοχήσει προ κενής εστίας ο νυν επιθετικός του ΠΑΟΚ).

Φυσικά, όσο περισσότερο παίζει ο Τζολάκης, τόσο και καλύτερος θα γίνεται, λέει η ποδοσφαιρική λογική. Είναι σημαντικό ότι κατά καιρούς ο Ολυμπιακός τον έχει εμπιστευθεί σε πολύ μεγάλα παιχνίδια, άρα δεν είναι γι΄ αυτόν κάτι άγνωστο αυτό που βιώνει τώρα.

Το 2020 είχε παίξει ημιτελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (2-3) και τελικό Κυπέλλου με την ΑΕΚ στο Βόλο (1-0).

Το καλοκαίρι του 2021 είχε παίξει και τα τέσσερα προκριματικά ματς του Τσάμπιονς Λιγκ με τη Νέφτσι (1-0, 1-0) και τη Λούντογκορετς (1-1, 2-2 με αποκλεισμό στα πέναλτι), όπως και παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη (1-1).

Την δε περασμένη σεζόν είχε παίξει δύο ματς στον όμιλο του Γιουρόπα Λιγκ (με Γκαραμπάγκ 0-3 και Ναντ 0-2), ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη (1-2), ημιτελικό Κυπέλλου με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια (0-3) και στο τέλος τα τρία σερί ντέρμπι των φινάλε των play off (στην ΑΕΚ 0-0, με ΠΑΟ 1-0 και στον ΠΑΟΚ 1-0).

Γενικά δεν είναι λίγα τα παιχνίδια στα οποία έχει παίξει ο Τζολάκης στον Ολυμπιακό για την ηλικία του σε σχέση και με την ελληνική πραγματικότητα. Μιλάμε για 36 παιχνίδια, εκ των οποίων τα 15 ευρωπαϊκά και ντέρμπι. Απλά, δεν έχει καταφέρει να καμία φορά να καθιερωθεί, κάτι το οποίο φυσικά είναι για τον ίδιο τώρα ένα μεγάλο στοίχημα-ίσως και για τον Μεντιλίμπαρ!

Σημαντικό ότι ο Τζολάκης συνεχίζει και δουλεύει πολύ με την μπάλα, στα διωξίματα που κάνει με τα πόδια, στα βολέ και γενικά στις πάσες στους συμπαίκτες του. και θα γίνει ακόμη καλύτερος, αν βελτιωθεί και στο αριστερό πόδι.

Τρία πράγματα ακόμη:

Πρώτον, είναι αλήθεια ότι έχει φάει αρκετά έως πολλά γκολ από πέναλτι. Μην ξεχνάμε όμως κι ότι από δική του απόκρουση πέναλτι πέρυσι στο Χαριλάου, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε με τον Άρη να παίζει με παίκτη παραπάνω στο τέλος.

Δεύτερον, είναι καλό για τον Τζολάκη που παίζει συνεχώς βασικός στην Εθνική Ελπίδων και κρατήθηκε σε μία φόρμα όσο ήταν εντελώς στην απέξω φέτος στον Ολυμπιακό.

Τρίτον, για να επιστρέψουμε στο τώρα, είναι σημαντικό ότι μπροστά από τον Τζολάκη υπάρχει μία άμυνα που μέχρι στιγμής τον προστατεύει από καλά έως πολύ καλά. Δεν είναι τυχαίο που στα τρία παιχνίδια στα οποία έπαιξε εσχάτως, οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού δεν είχαν πολλές καθαρές ευκαιρίες για γκολ.

Είχε δε όταν χρειάστηκε και την ρέντα του καλού γκολκίπερ κάποιες στιγμές, όπως στην πολύ κοντινή άστοχη κεφαλιά του Πέρετζ της Μακάμπι και στα δύο άστοχα σουτ του κατσίνοβιτς από αρκετά καλές θέσεις-και στις τρεις περιπτώσεις με τον Ρόντινεί να «μπλοκάρει».

Άσχετο:

Συνεχίζεται σήμερα το πρωτάθλημα Κ19, με αυξημένο ενδιαφέρον καθώς το πρωτάθλημα διεκδικούν στα ίσα ο Ολυμπιακός κι ο ΠΑΟΚ. Το διακύβευμα δεν είναι ασήμαντο, καθώς όποιος το πάρει, θα παίξει του χρόνου στο Γιουθ Λιγκ της ΟΥΕΦΑ-και είδαμε φέτος τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός στη διοργάνωση, φτάνοντας έως τα ημιτελικά!

Ο Ολυμπιακός είναι μόλις ένα πόντο πάνω από τον ΠΑΟΚ, εφτά αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος, που πολλοί πιστεύουν ότι θα κριθεί στο μεταξύ τους ντέρμπι που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, πάντως, ο ΠΑΟΚ έχει μία δύσκολη θεωρητικά αποστολή, παίζοντας στην Τρίπολη με τον 3ο της βαθμολογίας Αστέρα, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει στις Σέρρες με τον προτελευταίο Πανσερραϊκό.

Παρεμπιπτόντως, ο Ολυμπιακός τους πιο καλούς του παίκτες από την Κ19 τους δίνει στον Ολυμπιακό Β : τους δύο Κωστούλες, τον Μουζακίτη, τον Παπακανέλλο και τον Κουτσίδη, που γύρισε από θλάση και θα είναι έτοιμος για το μεγάλο παιχνίδι με τη Ναντ στο Γιουθ Λιγκ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Εάν αληθεύει η πληροφορία που δημοσιεύθηκε χθες σε ρεπορτάζ στην Βραζιλία, σύμφωνα με την οποία ο Ολυμπιακός τον Ιανουάριο μίλησε με τον Κουτίνιο αλλά δεν τον έφερε στον Πειραιά λόγω των μεγάλων απαιτήσεων της Αλ Ντουχαΐλ για να σπάσει τον δανεισμό του, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν οι «ερυθρόλευκοι» επανέλθουν για τον 32χρονο περίφημο Βραζιλιάνο πλέι μέϊκερ το καλοκαίρι, οπότε λήγει ο δανεισμός του στην ομάδα του Κατάρ από την Άστον Βίλα, με τον αγγλικό σύλλογο να μην επιθυμεί να τον πάρει πίσω, παρότι έχει συμβόλαιο μαζί του έως το καλοκαίρι του 2026.

Λεπτομέρεια-ο Κουτίνιο, που φόρεσε φανέλες όπως των Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ, Ίντερ και Μπάγερν (κι έχει παίξει μαζί της κατά του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ), έχει τον ίδιο μάνατζερ με τον Νέλσον Άμπι, τον 20χρονο Άγγλο αριστερό στόπερ του Ολυμπιακού.

Και για το τέλος ένα

Omar Richards played the full match and created a goal in #OlympiacosFC’s 3-0 win over Aris this week. Here’s some clips of him from the match!#NFFC

pic.twitter.com/du7H9bjDYS