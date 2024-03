Θέλω να βλέπω μπάλα: Με ΑΕΚ-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα με σούπερ ντέρμπι σε Λεωφόρο και Opap Arena με Παναθηναϊκό-ΠΑΟΚ και ΑΕΚ - Ολυμπιακός

«Θέλω να βλέπω μπάλα με γκολ ανατροπής» αναφέρει το τραγούδι στο νέο τηλεοπτικό σποτ της Novibet, το οποίο έχει γίνει ήδη... σύνθημα στα χείλη του κόσμου, σε μια από τις πιο επιτυχημένες καμπάνιες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην τηλεόραση.

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (31/3, 18.00): Οι γηπεδούχοι σαφώς και θα πάνε να τα δώσουν όλα για τη νίκη όπως κι ο ΠΑΟΚ καθώς αμφότεροι ξέρουν πώς στη διαδικασία του μίνι πρωταθλήματος αυτές οι νίκες είναι... εξάποντα. Ειδικά από τη στιγμή που οι διαφορές είναι τόσο μικρές στο βαθμολογικό πίνακα. Νικητή δεν θα προβλέψουμε, αλλά στο bet builder της Novibet το over 1,5 γκολ, over 4,5 κάρτες και over 7,5 κόρνερ μάς προσφέρει απόδοση 2.50 και θα πάμε μ' αυτήν την επιλογή.

ΑΕΚ-Ολυμπιακός (31/3, 20.30): Οι γηπεδούχοι με νίκη θα παραμείνουν μόνοι πρώτοι στη βαθμολογία ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στο ντέρμπι της Λεωφόρου. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι πιο πίσω στην κούρσα του τίτλου δεν έχει να χάσει τίποτα σε μια έδρα όπου ήταν ο πρώτος που πανηγύρισε νίκη. Προφανώς κι η Ενωση έχει το προβάδισμα για τους τρεις βαθμούς, αλλά θα προτιμούσε το bet builder της Novibet με goal/goal, over 4,5 κάρτες και over 7,5 κόρνερ σε απόδοση 3.18

Mάντσεστερ Σίτι - Άρσεναλ (31/3, 18:30): Ματσάρα στην Αγγλία μεταξύ δύο ομάδων που διεκδικούν τον τίτλο. Πρώτη η Άρσεναλ με 64 βαθμούς όσους και η Λίβερπουλ. Τρίτη η Μάντσεστερ Σίτι με 63 βαθμούς. Τόσο οι πολίτες όσο και οι κανονιέρηδες έχουν φοβερή ποιότητα σε όλες τις θέσεις και ειδικά στην μεσοεπιθετική τους γραμμή. Κορυφαία επίθεση της κατηγορίας με 70 γκολ η Άρσεναλ, τρίτη επίθεση η Σίτι με 63 γκολ. Το bet builder με over 2.5, goal/goal, over 7.5 κόρνερ και over 4.5 κάρτες προσφέρεται στο 4.00.

Φιορεντίνα - Μίλαν (30/3, 21:45): Από τη μία έχουμε τη Φιορεντίνα που βρίσκεται στην 8η θέση με 48 βαθμούς και από την άλλη ο σύλλογος από το Μιλάνο που είναι δεύτερος με 62 βαθμούς. Οι Βιόλα βάζουν και δέχονται γκολ στα ματς τους, αφού 5 από τα 6 τελευταία παιχνίδια τους έχουν έρθει goal/goal. Από την πλευρά τους οι ροσονέρι έχουν 3 goal/goal στα 4 τελευταία παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις. Θα βρουν τις φάσεις τους και οι δύο και το bet builder με goal/goal και over 4.5 κάρτες προσφέρεται στο 2.60.

Advertorial