H σοβαρότητα του Δούκα, το κωμικό του τελικού και ο μάγκας Γιακουμάκης

O Νίκος Αθανασίου σχολιάζει την τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων για τον Βοτανικό, το πιθανό φιάσκο με το Πανθεσσαλικό και τον Έλληνα στράικερ που έβγαλε στη σέντρα τους σκατόψυχους αυτού του κόσμου.

Η προσπάθεια της Εθνικής να προκριθεί στο Euro2024 ολοκληρώθηκε, το εικοσαήμερο της απόλυτης ηρεμίας επιτέλους αποτελεί παρελθόν και από χθες το απόγευμα επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα, έχοντας μπροστά μας ένα δεκαήμερο «φωτιά» με τρεις αγωνιστικές που είναι όλα τα λεφτά για τα play off της Super League και την «μάχη» του φετινού τίτλου.

Το «μενού» είχε την χθεσινή τοποθέτηση του Χάρη Δούκα για τον Βοτανικό, τα όσα έγιναν σήμερα στην σύσκεψη για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος αλλά και μία ανάρτηση από τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά...

Η τίμια στάση του δημάρχου Αθηναίων

Ο Βοτανικός το τελευταίο διάστημα είχε «κολλήσει», κυρίως εξαιτίας του ζητήματος με την απορρύπανση και στο χθεσινό συμβούλιο, ο δήμαρχος, Χάρης Δούκας, ανέλυσε διεξοδικά την κατάσταση και τις δυσκολίες που έχει μπροστά του μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Χωρίς επικοινωνιακές φανφάρες, χωρίς μεγάλα λόγια αλλά με μία σοβαρότητα που αρμόζει στο μέγεθος του πρότζεκτ και πάνω από όλα στον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο οποίος άκουγε από τα-υποτίθεται- πλέον αρμόδια χείλη στην αρχή της δεκαετίας πως το γήπεδο θα είναι έτοιμο το 2024.

Μετά πήγαμε στο 2026 αλλά βρισκόμαστε στα τέλη Μαρτίου του 2024 και ακόμη δεν έχουν μπει οι μπουλντόζες έστω, δεν έχουν ξεκινήσει ούτε τα βασικά. Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε.

Αναλυτικά ο Δούκας μίλησε για τα όσα πρέπει να γίνουν και δεν είναι λίγα, ούτε εύκολα. Και πολύ σωστά έπραξε και δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα, γιατί πολύ απλά δεν είναι έτοιμος να το κάνει. Γιατί να πει κάτι που δεν πιστεύει ή που δεν το βλέπει να γίνεται; Βρίσκεται στον δημαρχιακό θώκο μόλις τρεις μήνες, παρέλαβε ένα έργο «ώριμο» αλλά με αρκετά ανοιχτά μέτωπα και πριν μιλήσει για παράδοση του γηπέδου, θέλει να είναι απόλυτα σίγουρος.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού, λοιπόν, που κάποιοι υποτίθεται πως προσπαθούν να εκπροσωπήσουν ως μόνιμοι επικοινωνιακοί «εργολάβοι» του γηπέδου, ούτε δεσμεύσεις θέλουν, ούτε λόγια, ούτε εξαγγελίες. Βαρέθηκαν από αυτά. Κουράστηκαν. Εκτός και αν περνά κανείς από τον Βοτανικό και βλέπει κάποιο γήπεδο. Το 2024 έλεγαν θα είναι έτοιμο.

Δεν έχουν και κανένα απολύτως νόημα τα λόγια. Πράξεις θέλουν και ΑΛΗΘΕΙΕΣ. Από την αλήθεια δεν έχασε κανείς. Μακάρι ο Δούκας να συνεχίσει μέχρι τέλους αυτή την διαδικασία με την ίδια τακτική, την ίδια σοβαρότητα, την ίδια ειλικρίνεια, βάζοντας και στο παιχνίδι την απόλυτη διαφάνεια και την συνεχή ενημέρωση των δημοτών και του κόσμου του «τριφυλλιού» για κάθε βήμα που πραγματοποιείται.

Αν ο τελικός γίνει σε άδειο γήπεδο θα μιλάμε για ακόμη ένα τεράστιο φιάσκο

Πάμε στα σημερινά... κουλούρια. Η ΕΠΟ αποφάσισε την διεξαγωγή του τελικού του Κυπέλλου στο Πανθεσσαλικό. Όπως ορίζει η προκήρυξη. Βόλος, λοιπόν. Ο Άρης δεν ήθελε το ΟΑΚΑ. Δεν ήθελε το πιο μεγάλο, το πιο ασφαλές γήπεδο της χώρας γιατί είναι στην Αθήνα, δεν ήθελε να κατεβάσει 20.000 κόσμο στη πρωτεύουσα για να δει την ομάδα του σε έναν τελικό για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια. Σεβαστό. Από την στιγμή που η προκήρυξη του δίνει το δικαίωμα να επιμείνει στο Πανθεσσαλικό, έχει κάθε δικαίωμα να το πράξει. Εδώ να πούμε το εξής: Μακάρι το Καυτανζόγλειο να ήταν λειτουργικό και να συζητήσουμε και αυτή την επιλογή. Να γίνει ο τελικός στη Θεσσαλονίκη.

Από την άλλη πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε το πως και το γιατί ο Άρης ρισκάρει να παίξει αυτό το παιχνίδι χωρίς τον κόσμο του. Σε κεκλεισμένων των θυρών τελικό. Γιατί αν δεν το έχετε καταλάβει, δυστυχώς προς τα εκεί οδεύουμε.

Στη σημερινή σύσκεψη που έγινε στην ΕΠΟ, ο προϊστάμενος της ΔΕΑΒ σε ένα checklist που έκανε για την κατάλληλότητα του σταδίου, δεν βρήκε ούτε ένα σημείο όπου να περνάει τον έλεγχο. Το Πανθεσσαλικό με τον νέο νόμο είναι εντελώς ακατάλληλο και το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι κάμερες. Είναι τα τουρνικέ το πιο σημαντικό θέμα και άλλα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια.

🇬🇷 ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ!



Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Παναγιώτης Μπαλτάκος ανακοίνωσε πως ο εφετινός τελικός Κυπέλλου θα γίνει στον Βόλο, με ερωτηματικό την παρουσία κόσμου.



Με τα σημερινά δεδομένα, θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών.



Αν όμως μέσα στο… pic.twitter.com/IdnUEPJTBi March 28, 2024

Οι πιθανότητες να είναι έτοιμο σε περίπου δύο μήνες από τώρα είναι ελάχιστες. Μακάρι μέχρι τότε να προλάβουν και να το παραδόσουν όπως πρέπει για να δούμε έναν τελικό-γιορτή με οπαδούς και των δύο ομάδων στις κερκίδες. Όχι 4 και 4, είναι ελάχιστοι, στο «πράσινο στρατόπεδο» δεν καλύπτουν ούτε τα μισά διαρκείας. Αφού θέλουν Πανθεσσαλικό, 7.000 ο καθένας θα ήταν πιο λογική, πιο δίκαιη επιλογή, 22.000 χωράει συνολικά, εξάλλου.

Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή γίνει τελικός στο Βόλο κεκλεισμένων, θα μιλάμε για ακόμη ένα φιάσκο της ΕΠΟ αλλά και ένα φιάσκο του Καρυπίδη που θα έχει στερήσει από τους φίλους των «κιτρίνων» την παρουσία τους στο γήπεδο, στο πιο σημαντικό παιχνίδι του συλλόγου τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια.

By the way, το ΟΑΚΑ δεν ήταν έδρα. Ποτέ και για κανέναν. Φτάνει πια με αυτό το ανέκδοτο. Το να χρησιμοποιείς ένα γήπεδο δεν το κάνει έδρα. Έδρα είναι η Λεωφόρος, η Τούμπα, το Βικελίδης, το Καραϊσκάκη, η Νέα Φιλαδέλφεια. Όχι ένα αχανές «πράγμα» 70.000 θεατών...

Να αγιάσει το στόμα του Γιακουμάκη

Για φινάλε, δεν γίνεται να μην βγάλουμε το καπέλο στον Γιώργο Γιακουμάκη για την πρωινή του ανάρτηση. Κάποια στιγμή ως κοινωνία θα πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για όλο αυτό το μίσος που υπάρχει στα social media. Θα πρέπει το κράτος να βάλει όρια, θα πρέπει οι φυσιολογικοί άνθρωποι, οι νορμάλ ψυχές αυτού του κόσμου να βγάλουμε από τις ζωές μας όλη αυτή την σκατοψυχιά που υπάρχει. Δεν γίνεται αλλιώς.

Επειδή τυχαίνει να το γνωρίζω: Στα εισερχόμενα του αθλητή δεν έφτασαν κατηγορίες για το χαμένο πέναλτι, δεν του έστελναν «γιατί το έχασες» ή έστω πράγματα μειωτικά για την ποδοσφαιρική του αξία, αν και είναι αστείο να μιλάμε για απαξίωση ενός διεθνούς παίκτη, πρώτου σκόρερ στο MLS και στην Eredivisie από τους άσχετους που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά.

Εδώ, λοιπόν, μιλάμε για κατάρες. Για την οικογένειά του. Για τα παιδάκια του. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε; Να χάνεις ένα πέναλτι, σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι και να υπάρχουν άνθρωποι που ανοίγουν το κινητό τους και σου στέλνουν «να πεθάνουν τα παιδιά σου».

Η ανοχή και το «έλα μωρέ τι ασχολείσαι» δεν πρέπει να συνεχιστεί. Στη σέντρα. Όλοι τους. Μπράβο, λοιπόν, στον Γιακουμάκη που βρήκε το θάρρος να τους ξεμπροστιάσει. Και την επόμενη φορά να το κάνει και με τα ονόματά τους...