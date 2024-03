Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta αρκετά και διαφορετικά περί Τσικίνιο και Όρτα στον Ολυμπιακό.

Αναλύοντας τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, μπορείς να κάνεις διάφορες διαπιστώσεις. Για παράδειγμα, προκύπτει ότι χωρίς τον Τσικίνιο η ομάδα χάνει ένα σημαντικό κομμάτι της δύναμης της.

Θυμάμαι το ντεμπούτο του Μεντιλίμπαρ στο παιχνίδι με τη Φέρεντσβαρος στο Καραϊσκάκη, την έκπληξη που είχαμε όλοι όταν είδαμε ότι ξεκινούσε με 8άρι τον Καρβάλιο κι όχι τον Τσικίνιο. Βέβαια, η συνέχεια μας έδειξε αρκετά πράγματα-ο Βάσκος δεν ξαναχρησιμοποίησε ποτέ τον Καρβάλιο, για την ακρίβεια τον έβαλε αλλαγή σε δύο παιχνίδια για χρόνο συνολικά 20 λεπτών.

Τέλος πάντων, σε εκείνο το παιχνίδι ο Ολυμπιακός δυσκολεύθηκε πολύ στην αρχή, αλλά το τελείωσε καλά και το κέρδισε με το γκολ στο 83’. Ο Τσικίνιο από το αμέσως επόμενο παιχνίδι, το 4-1 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, κέρδισε θέση βασικού, μέχρι που για λόγους ροτέισον έμεινε στον πάγκο στο παιχνίδι με τον Αστέρα, πάλι στο Καραϊσκάκη. Ο Μεντιλίμπαρ, με την Τρίπολη να ανοίγει το σκορ στο φινάλε του α΄ ημιχρόνου, τον πέρασε αλλαγή από την ανάπαυλα και η ομάδα βοηθήθηκε για να κάνει την πολύ δύσκολη ανατροπή.

Η τρίτη φορά που δεν είδαμε τον Τσικίνιο στην αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού ήταν ξανά στο Καραϊσκάκη, στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ίσως γιατί πάλι ο προπονητής έκανε ένα (πιο μικρό) ροτέισον, αφήνοντας και τον Φορτούνη στον πάγκο, ίσως για λόγους καθαρά τακτικής, αφού είχε αποφασίσει να παίξει με καθαρό 4-4-2, με Ναβάρο και Ελ Κααμπί στην επίθεση. Και τότε, ο Πορτογάλος κεντρικός χαφ είχε μπει αλλαγή, στο 59ο λεπτό, αλλά η παρουσία του δεν είχε βοηθήσει στην ανατροπή του εις βάρος του Ολυμπιακού σκορ (1-2 εκείνη την στιγμή, τελικό 1-3).

Όπως κι αν το δούμε, εν τέλει, ο Τσικίνιο είναι ένας παίκτης που μοιάζει απαραίτητο εργαλείο για την «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα, όσο κι αν έχει ένα μειονέκτημα που απ΄ ότι κατανοώ προβληματίζει τον Μεντιλίμπαρ: μία επιπολαιότητα κάποιες φορές στις κοντινές πάσες. Δεν φαίνεται κάτι σοβαρό, όμως είναι αρκετά σοβαρό, για μία ομάδα που της αρέσει να παίζει ψηλά. Διότι, αν χαθεί η μπάλα στον ευαίσθητο χώρο της μεσαίας γραμμής, ο αντίπαλος μπορεί να βγάλει αντεπίθεση και να βρει την άμυνα του Ολυμπιακού με λίγους παίκτες.

Από την άλλη, ο 28χρονος Πορτογάλος είναι νομίζω ο μοναδικός box to box παίκτης του ρόστερ! Ο μοναδικός που βλέπεις τη μία στιγμή να κόβει μέσα στην περιοχή του Πασχαλάκη και αμέσως μετά να πατάει την περιοχή της αντίπαλης ομάδας προκειμένου να απειλήσει με ένα σουτ η, με μία πάσα για ευκαιρία. Στην καλή του ημέρα, βλέπε για παράδειγμα τη ρεβάνς με τη Μακάμπι, ο Τσικίνιο μπορεί να κάνει εκπληκτική ανασταλτική δουλειά και σοβαρή δημιουργική-επιθετική δουλειά. Συνδυάζει τη μεγάλη ικανότητα στο να κλέβει μπάλες και γενικά να ανακτάει την κατοχή, με την δυνατότητα που έχει να παίξει κάθετο ποδόσφαιρο όταν βγαίνει μπροστά, αλλά και να σουτάρει απειλητικά. Η δε χημεία που έχει με τον συμπατριώτη του, τον Ποντένσε, είναι αξιοσημείωτη.

Αν μάλιστα έχω προσέξει καλά, νομίζω ότι ο Τσικίνιο έχει αλληλεπίδραση στο παιχνίδι του Όρτα! Νομίζω ότι ο Όρτα παίζει καλύτερα, έχοντας λίγο πίσω του τον Τσικίνιο. Σαν να ανεβάζει κι ο ίδιος την απόδοση του, τις στροφές του, έχοντας τη σιγουριά του έτερου Πορτογάλου κεντρικού χαφ, με τον οποίο έχει καλή συνεργασία.

Ο Όρτα είναι ένας χαφ, περισσότερο επιθετικογενής παρά αμυντικογενής, που κυρίως θα βοηθήσει στην καλή κυκλοφορία της μπάλας, κάτι που είναι σαφές ότι εκτιμάει πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Το μειονέκτημα του είναι ότι για παίκτη που παίζει πίσω από τον φορ δεν έχει το γκολ, πολύ απλά γιατί δεν έχει καλά τελειώματα. Μπορεί, όμως, με τις έξυπνες πάσες και (έστω πιο σπάνια) σέντρες του να δημιουργήσει κινδύνους με επίκεντρο τον σέντερ φορ (Ελ Κααμπί). Έχει καλό ποδοσφαιρικό μυαλό ο Πορτογάλος και δεν τον λες και κακό στο αμυντικό κομμάτι.

Αναφορικά τώρα με την παραμονή του η, όχι στον Ολυμπιακό, θεωρώ ότι είναι καθαρά θέμα προπονητή. Αν δηλαδή ο προπονητής κρίνει ότι θέλει τέτοιο στιλ ποδοσφαιριστή γι΄ αυτή τη θέση η, άλλο στιλ-σε συνδυασμό φυσικά πάντοτε με το οικονομικό, αφού η ρήτρα των περίπου 6 εκ. Ευρώ για παίκτη που στις αρχές της επόμενης σεζόν θα γίνει 28, δεν είναι μικρή και θα πρέπει να γίνει σοβαρή διαπραγμάτευση.

Πάντως, βλέποντας τα μέχρι στιγμής δεδομένα, από τότε που ο Μεντιλίμπαρ έβαλε αλλαγή τον Όρτα στο 62ο λεπτό του πρώτου αγώνα με τη Φέρεντσβαρος και ανέβασε την ταχύτητα της ομάδας, τον έχει πάντοτε στην αρχική ενδεκάδα, με εξαίρεση μία φορά καθαρά για λόγους ροτέισον, στο παιχνίδι στο Αγρίνιο.

Άσχετο: Περίπου 20 ημέρες εκτός δράσης έμεινε λόγω τραυματισμού ο Ουσεϊνού Μπα, ενώ είχε καθιερωθεί στην ενδεκάδα της Μπασάκσεχιρ (20 συμμετοχές, εκ των οποίων τις 19 σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας). Ο Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός, ίσως μοναδικός δανεικός του Ολυμπιακού με τόσο χρόνο συμμετοχής στη φετινή σεζόν, ήταν στον πάγκο στο τελευταίο παιχνίδι και πρέπει να δώσει μάχη για να ξανακερδίσει τη θέση του, καθώς η Μπασάκ πάει καλά με την ενδεκάδα που χρησιμοποιεί εσχάτως.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Κ19 Θέος προτίμησε να στηριχθεί κατά βάση στα παιδιά του ΠΑΟΚ και όχι στα παιδιά του Ολυμπιακού, που έφτασαν στα ημιτελικά του Γιουθ Λιγκ. Τα αποτελέσματα τα είδαμε-ήττες κι από την Πορτογαλία κι από τη Δανία (1-2) στην Elite Round…

Στην Εθνική Κ19 ήταν στην αρχική ενδεκάδα από τον Ολυμπιακό μόνο οι κεντρικοί χαφ Μπάκουλας και Λιατσικούρας, που μάλιστα στο παιχνίδι με τη Δανία έγιναν αλλαγή από το 70’ και το 46΄αντίστοιχα. Αντίθετα, ο Μπάμπης Κωστούλας κι ο Παπακανέλλος μπήκαν αλλαγή και στα δύο παιχνίδια: με την Πορτογαλία στο ημίχρονο και με τη Δανία στο 60’ και στο 79’ αντίστοιχα.

Το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Δεν μπορεί να επιβραβεύσει τον παραλογισμό. Έχεις ένα σύλλογο που έχει αποκλείσει Μπάγερν, Ίντερ, Λανς, Λέτσε στην Ευρώπη κι εσύ δεν στηρίζεσαι στην ομάδα του. Πόσο…έξυπνο μπορεί να είναι;…

