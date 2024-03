Ο Νέλσον Άμπι του Ολυμπιακού πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στην Πολωνία με την Κ20 της Αγγλίας.

Η Κ20 της Αγγλίας διέσυρε με 5-1 την αντίστοιχη ομάδα της Πολωνίας για την Elite League και ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν ήταν ο αμυντικός του Ολυμπιακού, Νέλσον Άμπι.

Ο 20χρονος στόπερ έπαιξε βασικός στο συγκεκριμένο παιχνίδι και εντυπωσίασε με τις επεμβάσεις του και τις κινήσεις του στον αγωνιστικό χώρο και ήταν από τους βασικούς λόγους της συγκεκριμένης νίκης. Άξιο αναφοράς ότι ο νεαρός αμυντικός είχε το απόλυτο στις μονομαχίες (100%).

💨 Speed and strength from @olympiacosfc's centre back.



🦁 Nelson Abbey puts in a great performance for England's Men's Elite League squad to lead the team to a 5-1 win over Poland. @NelsonAbbey03#NelsonAbbey #YoungLions #Olympiacos #England pic.twitter.com/x56xKJtLtq