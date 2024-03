Μαρκόφσκι: «Είμαστε καλύτεροι, στόχος του Παναιτωλικού να τελειώσει άμεσα η υπόθεση παραμονής»

Ο Μάρκο Μαρκόφσκι μίλησε για τη νέα σελίδα που άνοιξε στην καριέρα του καθώς είναι από το καλοκαίι ο team manager του Παναιτωλικού, αλλά και τη «μάχη» που δίνουν τα «καναρίνια» ώστε να μείνουν στην κατηγορία.

Για τον ίδιο και τη νέα σελίδα που γύρισε την καριέρα του καθώς πλέον είναι team manager του Παναιτωλικού, αλλά και τη «μάχη» των Play Out, μίλησε ο Μάρκο Μαρκόφσκι στην εκπομπή «Στα Γήπεδα» του Αχελώου TV.

Αναλυτικά τα όσα είπε

Για την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και να αναλάβει πόστο στην ομάδα: «Για μένα έκλεισε το προηγούμενο καλοκαίρι μία καριέρα 19 ετών. Είχα καταλάβει ότι ήρθε η στιγμή να σταματήσω. Πριν δύο χρόνια είχα κάνει μία κουβέντα με την διοίκηση του Παναιτωλικού. Εκείνη τη στιγμή δεν ήμουν τόσο έτοιμος, έγινε ένα χρόνο αργότερα. Είμαι πολύ χαρούμενος, είμαι σε μία πόλη και σε μία ομάδα που για μένα σημαίνουν πολλά. Προσπαθώ να βοηθάω με όποιο τρόπο μπορώ, να είναι η ομάδα αυτή που πρέπει και να διεκδικεί αυτά που της αξίζουν».

Για τις αρμοδιότητές του: «Η δουλειά που κάνω δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο ωράριο. Ξέρουμε π.χ. ότι θα πάω νωρίτερα στις προπονήσεις και θα φύγω αργότερα. Συνέχεια είμαι σε επικοινωνία. Κάποιος μπορεί να έχει ανάγκες, προβλήματα, να χρειάζεται βοήθεια. Έχουμε πολύ καλό τιμ. Τα παιδιά με βοηθούν πολύ, κάνουν δουλειά που δεν φαίνεται. Ολοι να είναι ευχαριστημένοι και να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Είμαι κοντά στα παιδιά. Δεν υπάρχουν μόνο καλές μέρες. Υπάρχουν παίκτες που έχουν προσωπικά θέματα που και εκεί πρέπει να δίνουμε βοήθειες. Σίγουρα η εμπειρία μου ως ποδοσφαιριστής βοήθησε. Ολοι άνθρωποι είμαστε, και οι παίκτες. Το να βλέπουμε το αν παίζουν ή όχι στο γήπεδο είναι ένα κομμάτι. Το άλλο είναι η προσωπική ζωή. Άλλοι χαρακτήρες, άλλες προσεγγίσεις. Νιώθω καλά, βλέπω ότι προσφέρω. Εχω άριστη επικοινωνία με τα παιδιά και το staff. Είμαστε αρκετά καλά».

Για το πώς συζητήθηκε το ενδεχόμενο της συνεργασίας του με την ομάδα: «Το καλοκαίρι του ’22 ο Παναιτωλικός ήρθε στο Ζλάτιμπορ για προετοιμασία. Πήγα από το Βελιγράδι να τους δω. Ηταν μεγάλη χαρά όταν το άκουσα αυτό το πράγμα. Εκεί πρώτη φορά μου έθεσαν το ενδεχόμενο να συνεργαστούμε. Εκείνη τη στιγμή δεν ήμουν τόσο έτοιμος. Το αφήσαμε για του χρόνου και έγινε έτσι».

Για το κακό ξεκίνημα της ομάδας με τον Γκάμπριελ Σούρερ στον πάγκο: «Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Σούρερ θεωρώ ότι στην ομάδα μας δεν “κούμπωσε”. Η επικοινωνία ήταν μεγάλο “αγκάθι”. Είχε βοηθό που μιλούσε ελληνικά, αλλά δεν ήταν ότι πιο εύκολο να περάσει αυτό που θέλει. Η διοίκηση κινήθηκε και άλλαξαν πράγματα γρήγορα προς το καλύτερο. Δεν θέλω να ακυρώσω, απλά ο κ. Σούρερ δεν “κόλλησε” στην ομάδα.

Για τον Γιάννη Πετράκη που τον διαδέχθηκε: «Είναι εξαιρετικός άνθρωπος, πάντα υπήρχε σεβασμός μεταξύ μας. Είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, αγαπητός όλη σε όλη την χώρα. Σπάνια βρίσκεις τέτοιον άνθρωπο. Θεωρώ ότι από τότε που ανέλαβε θα μπορούσαμε να είχαμε κι άλλους βαθμούς. Αδικηθήκαμε σε αρκετά παιχνίδια. Οσο φτάνουμε στο τέλος, σε πιο απαιτητικά παιχνίδια, η ομάδα δείχνει βελτίωση».

Για τα Play Out: «Για μένα, επειδή το πιστεύω, είμαστε η καλύτερη ομάδα στα Play Out. Παρά την βαθμολογική θέση μας, θεωρώ ότι το δείξαμε στην κανονική διάρκεια. Θα το δείξουμε και στα Play Out. Στόχος να τελειώσει άμεσα η υπόθεση παραμονής. Δεν έπρεπε καν να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ο ΠΑΣ είναι σε πιο δεινή θέση. Βόλος και Κηφισιά μπορεί να μην έχουν κόσμο αλλά έχουν αξιόλογα ρόστερ. Θεωρώ ότι και σε ρόστερ, και σε φανέλα (σ.σ. βάρος φανέλας) και σε ποιότητα είμαστε καλύτεροι και θα το δείξουμε στο γήπεδο».

Για τον κόσμο και την στήριξή του: «Τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι η θέση που βρισκόμαστε δεν μας αξίζει και αυτό μας έχει πεισμώσει όλους μας. Δίνουμε τα πάντα για να ξεφύγουμε. Ο κόσμος του Παναιτωλικού έχει βοηθήσει. Πάντα έβγαινε μπροστά. Είναι φτιαγμένος, γεννημένος για τα δύσκολα, να βοηθάει την ομάδα. Αυτό δείχνει και τώρα. Στην Καισαριανή μείναμε πίσω στο σκορ νωρίς, δεν είχαμε καλή διαιτησία. Στο τέλος πέρα από την προσπάθεια των παιδιών που πήραμε την ισοπαλία, η ώθηση του κόσμου έπαιξε καθοριστικό ρόλο».