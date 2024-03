Ο Κ. Νικολακόπουλος κάνει μέσα από το blog του στο gazzetta μία πρώτη προσέγγιση του ντέρμπι του Ολυμπιακού την Κυριακή στη Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ.

Ας επιχειρήσουμε να κάνουμε μία πρώτη προσέγγιση του επόμενου μεγάλου ντέρμπι των play off , αυτό ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό την Κυριακή στη Φιλαδέλφεια. Ένα παιχνίδι που εν πρώτοις μοιάζει να έχει πολλά παράδοξα.

Κατ΄ αρχάς, από πλευράς Ολυμπιακού, καθώς στα φετινά ντέρμπι τον βλέπουμε να παίζει καλύτερα μακριά από το Καραϊσκάκη, απ΄ ότι μέσα στο Καραϊσκάκη! Κέρδισε τον ΠΑΟΚ 4-1 στην Τούμπα, ενώ έχασε από τον ΠΑΟΚ 2-4 στο Καραϊσκάκη…Έφερε 1-1 με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια, ενώ έχασε 1-2 από την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη…Έφερε 1-1 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για το Κύπελλο, ενώ έχασε από τον Παναθηναϊκό 1-3 στο Καραϊσκάκη για το πρωτάθλημα και αποκλείστηκε στο Καραϊσκάκη από το Κύπελλο μέσα από τη διαδικασία των πέναλτι μετά από 90λεπτο και παράταση στο 0-0…

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι από τις τέσσερις εξόδους του τη φετινή σεζόν για να δώσει ντέρμπι, ο Ολυμπιακός έχει μία νίκη, δύο ισοπαλίες και μία ήττα, το 0-2 από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για το πρωτάθλημα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο σημαδεύτηκε από την απόλυση του Καρβαλιάλ. Επιπλέον, το ίδιο φαινόμενο είδαμε και στα παιχνίδια με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, από την οποία συνετρίβη 1-4 στο Καραϊσκάκη και τη συνέτριψε 6-1 ως τυπικά φιλοξενούμενος, στο ουδέτερο γήπεδο της Τόπολα στη Σερβία.

Αναφορικά τώρα με την ΑΕΚ: σε ολόκληρη τη φετινή σεζόν σπανιότατα έχει εκμεταλλευθεί τον παράγοντα έδρα σε σημαντικό παιχνίδι, πρωταθλήματος η, ευρωπαϊκό! Πραγματικά εντυπωσιακό, ότι έχει κερδίσει μόνο τον ΠΑΟΚ (2-0) στο σπίτι της! Στα μεν ντέρμπι έχει φέρει ισοπαλίες με τον Ολυμπιακό (1-1) και τον Παναθηναίκό (2-2), στα δε ευρωπαϊκά έχει χάσει από την Άντβερπ (1-2), από τη Μαρσέιγ (0-2) και την Μπράιτον (0-1) κι έχει φέρει ισοπαλίες με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ (2-2) και τον Άγιαξ (1-1). Μάλιστα, τη μία από τις δύο ισοπαλίες που έσωσε, με τους Κροάτες, ήταν με δυο γκολ στις καθυστερήσεις!

Μπορούμε επιπλέον να παρατηρήσουμε ότι φέτος μέσα στη Φιλαδέλφεια έφερε ισοπαλία (1-1) ακόμη και με το νεοφώτιστο Πανσερραϊκό, όπως και με τον Άρη για το Κύπελλο (0-0), τον δε Ατρόμητο τον κέρδισε με ένα πέναλτι στις καθυστερήσεις…

Βεβαίως, όλα αυτά δεν σημαίνουν ντε και καλά ότι η ΑΕΚ θα αποτύχει και τώρα να κερδίσει ένα σημαντικό παιχνίδι μέσα στο σπίτι της και ότι ο Ολυμπιακός θα πάει καλά σε ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι του μακριά από το δικό του σπίτι. Δεν παύουν, όμως, να αποτελούν δεδομένα, που κάποια πράγματα μας λένε ενόψει του μεταξύ τους αγώνα. Ειδικά γιατί βλέπουμε ότι αφορούν μεγάλο αριθμό αγώνων κι όχι κάποιο μικρό δείγμα.

Σημασία, πάντως, θα έχει, σε καθαρά πιο αγωνιστικό επίπεδο και το πώς θα επιστρέψουν οι διεθνείς-κλειδιά των δυο ομάδων από τις διεθνείς τους υποχρεώσεις. Πόσο υγιείς θα είναι, πόσο κουρασμένοι θα νιώθουν, τι ψυχολογία θα έχουν. Διότι, για παράδειγμα η ΑΕΚ είχε τους Λιβάι και Πινέδα σε υπερατλαντικά ταξίδια κι ο Ολυμπιακός είχε τους Ελ Κααμπί και Κάρμο να τρέχουν στην Αφρική.

Άσχετο: Για πρώτη φορά από τότε που πήγε στην Άουγκσμπουργκ, ο Πεπ Μπιέλ μπορεί να είναι βασικός την Κυριακή εναντίον της Κολονίας. Παίζοντας σε ένα φιλικό 4-1 επί της Φιρτ τώρα στη διακοπή του πρωταθλήματος, ο Ισπανός μεσοκυνηγός πήγε πολύ καλά, είχε γκολ κι ασίστ, και μπορεί να είναι πρώτη φορά στην αρχική ενδεκάδα της ομάδας του, μετά από πέντε «ανώνυμες» παρουσίες μέχρι τώρα ως αλλαγή στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Όπως δε γράφει ο γερμανικός Τύπος, ο αριστεροπόδαρος παίκτης, που ως γνωστόν ανήκει στον Ολυμπιακό κι έχει δοθεί δανεικός στην Άουγκσμπουργκ μέχρι το καλοκαίρι, «πρέπει να συνηθίσει το αθλητικό-δυναμικό παιχνίδι στην Μπουντεσλίγκα και να γίνει πιο δυνατός στις μονομαχίες». Και να θυμηθούμε εδώ ότι ακόμη και στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Μπιέλ έχανε τις περισσότερες διεκδικήσεις.

Η φωτογραφία της ημέρας: Φιλικό με τα Σκόπια έχει σήμερα η Εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου κι ο νέος προπονητής της, ο παλιός μεγάλος άσος Προσινέτσκι, δήλωσε ότι ο μοναδικός παίκτης απ΄ όσους αγωνίστηκαν στο προηγούμενο φιλικό (2-0 επί της Λευκορωσίας), που θα παίξει και εναντίον των Σκοπίων θα είναι ο Γιόβετιτς!

«Θέλουμε να του δώσουμε τον χρόνο που του λείπει από τον Ολυμπιακό», σχολίασε σχετικά ο Προσινέτσκι, που τονίζει για το Μαυροβούνιο ότι είναι γι΄ αυτόν μία πρόκληση και ότι, «έχει μία Εθνική με ταλέντο αλλά και με έμπειρους παίκτες, όπως ο Σάβιτς της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Μάρουσιτς της Λάτσιο κι ο Γιόβετιτς του Ολυμπιακού».

Και για το τέλος ένα

🇦🇷 Two former Huracan players everyone should follow now:



Santiago Hezze (Olympiacos)

Juan Gauto (FC Basel)



Specially Hezze, he's doing great in Greece. One of the best volante in Europe.



On the other hand, Gauto is playing some different roles in Switzerland, much deeper. pic.twitter.com/yZsf7BZGGV