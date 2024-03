Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta μία συνέντευξη ενός πρώην του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, που αναδεικνύει το μέγεθος του Ολυμπιακού.

Για να καταλάβουμε τη δυναμική κάθε συλλόγου…

Ο Ολυμπιακός δεν πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι. Και μπορεί, το πιθανότερο είναι, να μην το πάρει και φέτος. Έχει δε να παίξει στο Τσάμπιονς Λιγκ από το 2020-21…

Ο Βλάνταν Ίβιτς είναι ένας προπονητής που καταξιώθηκε στον ΠΑΟΚ, αφού πρώτα έπαιξε τέσσερα χρόνια μπάλα στον Δικέφαλο του Βορρά. Νωρίτερα δε, είχε παίξει και μία τριετία στην ΑΕΚ…

Τι δήλωσε λοιπόν ο Ίβιτς τις προάλλες στο Ισραήλ, όπου έχει δουλέψει ως προπονητής κι έχει πάρει πρωτάθλημα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όταν κλήθηκε από το sports.walla.co.il να σχολιάσει τη μάχη της Μακάμπι με τον Ολυμπιακό; Προσέξτε τι είπε, επαναλαμβάνω ένας ποδοσφαιράνθρωπος του οποίου το όνομα έχει συνδεθεί πρωτίστως με τον ΠΑΟΚ, δευτερευόντως με την ΑΕΚ και ποτέ με τον Ολυμπιακό…

«Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό παιχνίδι που μπορεί να γίνει ανάμεσα σε ελληνική και ισραηλινή ομάδα. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Ισραήλ και ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα είναι οι δύο μεγαλύτεροι, πιο σπουδαίοι και πιο επιτυχημένοι σύλλογοι. Κι όταν θέλεις να σκεφτείς τη μεγαλύτερη συνάντηση μεταξύ ελληνικού και ισραηλινού ποδοσφαίρου, σκέφτεσαι τον Ολυμπιακό και τη Μακάμπι».

Προσέξτε, έχει σημασία να το λέει αυτό ο Ίβιτς για τους λόγους που αναφέραμε. Εξ ου και ο πρόλογος: για να καταλάβουμε τη δυναμική κάθε συλλόγου…

Τέλος πάντων, τώρα που έχουμε δει το έργο, έχει γούστο να δούμε και τι είχε προβλέψει για τα παιχνίδια των δύο ομάδων ο Ίβιτς, μέχρι πρότινος προπονητής της Κράσνονταρ στη Ρωσία:

«Ο σημερινός Ολυμπιακός δεν είναι ο Ολυμπιακός της αρχής της σεζόν η, των μηνών που ακολούθησαν. Από την στιγμή που έφερε νέο προπονητή (τον Ισπανό Μεντιλίμπαρ), άλλαξε πρόσωπο. Πρόκειται για μία εντελώς διαφορετική ομάδα, που έτρεξε εφτά σερί νίκες μετά την ήττα που είχε από τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Στον Ολυμπιακό άλλαξαν στιλ. Παίζουν διαφορετικό, πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο. Με τον Μεντιλίμπαρ κέρδισαν όλα τα παιχνίδια τους, ενώ και πριν αναλάβει είχαν ένα παιχνίδι που επίσης το κέρδισαν με μεταβατικό προπονητή. Ο Ολυμπιακός έχει μπει σε καλό μομέντουμ. Έχει παίκτες πολύ υψηλής ποιότητας. Η ομάδα τους είναι πολύ μεγάλη και υπάρχουν σε αυτήν πολλά καλά εργαλεία.

Για να είμαι δίκαιος, δεν έχω δει αγώνα της Μακάμπι εδώ και πολύ καιρό, επομένως δεν είμαι πλήρως εξοικειωμένος με το στιλ παιχνδιού της αυτή την στιγμή. Προφανώς παρακολουθώ τα αποτελέσμα της και είναι χαρούμενος που βρίσκεται στην πρώτη θέση στο πρωτάθλημα. Οι παίκτες είναι κατά βάση αυτοί που είχα κι εγώ και τους ξέρω πολύ καλά. Η Μακάμπι έχει εξαιρετικό υλικό, αλλά αυτή την τσιγμή θα είναι πολύ δύσκολο γι΄ αυτούς απέναντι στον Ολυμπιακό. Οι πιθανότητες είναι υπέρ της ελληνικής ομάδας κυρίως λόγω του χρόνου και του μομέντουμ. Εκτιμώ ότι αν τα παιχνίδια ήταν πριν από δύο μήνες θα ήταν πιο εύκολο για τη Μακάμπι. Σήμερα ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος.

Το γεγονός ότι η Μακάμπι δεν μπορεί να παίξει τη ρεβάνς στο Μπλούμφιλντ, στο Τελ Αβίβ, είναι μεγάλο μειονέκτημα. Ένας επαναληπτικός στο γεμάτο σπίτι της, θα βελτίωνε τα ποσοστά της. Η θετική δυναμική του Ολυμπιακού και η ουδέτερη ρεβάνς κάνουν την πρόκριση πολύ πιο περίπλοκη και δύσκολη για τη Μακάμπι. Αλλά μιλάμε για ποδόσφαιρο και σίγουρα όταν πρόκειται για το μεγαλύτερο σύλλογο στο Ισραήλ, πρέπει να πιστέψουν στον εαυτό τους και να ελπίζουν να ξεπεράσουν τον Ολυμπιακό».

Ο Βλάνταν Ίβιτς δικαιώθηκε, όπως πλέον γνωρίζουμε, αφού ο Ολυμπιακός προκρίθηκε. Αλλά ίσως το πιο σημαντικό από τη συνέντευξη του είναι η παραδοχή του για τον Ολυμπιακό, ως προς το ότι είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Κάτι που αποκτάει άλλη αξία όταν το δηλώνει ένας επί σειρά ετών παίκτης και προπονητής του ΠΑΟΚ-και πριν της ΑΕΚ…

Άσχετο: Η Φέρεντσβαρος ξεπέρασε τον αποκλεισμό της από τον Ολυμπιακό και με τρεις νίκες και μία ισοπαλία ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του ουγγρικού πρωταθλήματος, δύο πόντους πάνω από την Πακς, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο. Έτσι, είναι φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος για έκτη στη σειρά σεζόν! Με τον σέντερ φορ Βάργκα να είναι μακράν πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με 17 γκολ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Και στην Ατλέτικο Μινέϊρο ψάχνει να βρει τα πατήματα του ο Σκάρπα! Παρότι γύρισε στην Βραζιλία, ούτε εκεί μπορεί ακόμη να βρει τον καλό εαυτό του. Όπως το ίδιο είχε συμβεί και στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό και στην Αγγλία με τη Νότιγχαμ! Λες και σταμάτησε να λειτουργεί με το που έφυγε, το Δεκέμβριο του 2022, από την Παλμέιρας, με την οποία είχε αναδειχθεί καλύτερος παίκτης του Βραζιλιάνου πρωταθλήματος το καθόλου μακρινό 2022.

Μάλιστα, έχει γίνει θέμα στον βραζιλιάνικο Τύπο ότι ο Σκάρπα δεν έχει ούτε γκολ, ούτε καν ασίστ από τότε που αποχώρησε, ως ελεύθερος, από την Παλμέιρας! Παίζοντας ήδη σε 30 παιχνίδια ο αριστεροπόδαρος πλέι μέικερ: 10 στη Νότιγχαμ, 11 στον Ολυμπιακό και 9 στην Ατλέτικο Μινέιρο! Πραγματικά απίστευτο για τον 30χρονο άσο, τον οποίο αγόρασε η ομάδα του με 5 εκ. Ευρώ το χειμώνα από τη Φόρεστ!

Και για το τέλος ένα

Costinha, lateral do Rio Ave, tem sido um dos melhores jogadores extra-grandes deste campeonato. É competente do ponto de vista defensivo, e com qualidade ofensiva. Tem somado várias boas exibições, e certamente dará o salto no fim da épocapic.twitter.com/RP4xipQEyd