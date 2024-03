Ο Κ. Νικολακόπουλος επιχειρεί μέσα από το blog του στο Gazzetta να βρει μία εξήγηση αναφορικά με μία τεράστια διαφορά που εμφανίζει ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ.

Μπορεί κάποιος να κάνει μία εύκολη παρατήρηση σε αυτά τα εννιά πρώτα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο. Εύκολη, αλλά και σημαντική: Η ομάδα με τον Βάσκο στον πάγκο, έχει κάνει τα μακράν καλύτερα της παιχνίδια μακριά από το Καραϊσκάκη! Αντίθετα, μέσα στο σπίτι της, έχει δυσκολευθεί από πολύ, έως υπερβολικά.

Ας τα θυμηθούμε με χρονική σειρά:

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-4. Οι «ερυθρόλευκοι» μπαίνουν στην Τούμπα σαν…γηπεδούχοι και για 30 λεπτά είναι κυρίαρχοι. Ανοίγουν το σκορ στο 29’ και παρότι ισοφαρίζονται στο 39’, προηγούνται εκ νέου στο 54’ και κλειδώνουν το τρίποντο με στιλ από δύο γκολ στο 83’ και στο 90’.

Φέρεντσβαρος-Ολυμπιακός 0-1. Οι «ερυθρόλευκοι» μπαίνουν επιβλητικά στη ρεβάνς της Βουδαπέστης και αφού χάνουν δύο μεγάλες ευκαιρίες με τους Φορτούνη και Ποντένσε, σκοράρουν από πέναλτι στο 45’, κρατώντας τη νίκη ως το τέλος μάλλον εύκολα.

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός 1-6. Οι «ερυθρόλευκοι» κάνουν ένα σαρωτικό α΄ ημίχρονο, παίρνοντας το προβάδισμα στο σκορ με 3-0. Βάζουν άλλο ένα γκολ στο 65’ και πάνε το ματς στην παράταση (είχαν μειώσει νωρίτερα οι Ισραηλινοί), όπου σκοράρουν άλλες δύο φορές και προκρίνονται με τεράστια ανατροπή.

Τρεις μεγάλοι εκτός έδρας αγώνες, οι δύο ευρωπαϊκοί κι ο άλλος ντέρμπι, στους οποίους ο Ολυμπιακός όχι απλά ήταν νικητής, αλλά βάζοντας 11 γκολ! Και μάλιστα στον μοναδικό που πέτυχε μόλις ένα, δεν είχε καμία ανάγκη να βάλει άλλο! Παρεμπιπτόντως, επειδή λένε πολλοί για το πώς η ομάδα του Μεντιλίμπαρ εκμεταλλεύθηκε την ουδετερότητα της έδρας στον επαναληπτικό με τη Μακάμπι: κι όταν έπαιξε σε κατάμεστα γήπεδα, στην Τούμπα και στη Βουδαπέστη, πάλι πειστικές εμφανίσεις και νίκες έκανε…

Ας προσέξουμε το σημείο κλειδί στις τρεις μεγάλες νίκες του Ολυμπιακού: το πολύ καλό ξεκίνημα της ομάδας! Και στα τρία παιχνίδια μπήκαν οι «ερυθρόλευκοι» σαν να έκαναν παρέλαση! Για μισή ώρα στα δύο πρώτα παιχνίδια και για ολόκληρο το α΄ ημίχρονο στο τρίτο παιχνίδι, ήταν κυριαρχικοί, ξεκάθαρα ανώτεροι των αντιπάλων τους και απολύτως πειστικοί. Στα τρία αυτά α΄ ημίχρονα μπήκαν οι βάσεις για τις τρεις νίκες. Κι από εκεί και πέρα, στα β΄ ημίχρονα περισσότερο η ομάδα έκανε διαχείριση, με επιτυχία, έστω και σε πιο χαμηλές στροφές.

Ας θυμηθούμε τώρα και τα πιο σημαντικά εντός έδρας παιχνίδια με χρονική σειρά:

Ολυμπιακός-Φέρεντσβαρος 1-0. Δύσκολο ξεκίνημα για τους «ερυθρόλευκους», που μάλλον ήταν τυχεροί με το 0-0 στο ημίχρονο. Μετά το 60’ με πολλές αλλαγές, όμως, γύρισαν την ψυχολογία του παιχνιδιού και πήραν την πολύτιμη νίκη με γκολ στο 83’.

Ολυμπιακός-Μακάμπι 1-4. Το κακό ξεκίνημα αυτή τη φορά στοίχισε, με το σκορ 0-2 στο 9’! Παρά δε τη μείωση του σκορ ήρθε κι άλλο γκολ στο 30’ και το τελειωτικό κτύπημα στο 74’, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιδράνε και στα δύο ημίχρονα μόνο σπασμωδικά.

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-3. Αυτή τη φορά οι «ερυθρόλευκοι» μπόρεσαν να προηγηθούν στο 24’, σε ένα 50-50 α΄ ημίχρονο, το οποίο ωστόσο τους βρήκε να χάνουν με δύο γκολ μετά το 40ο λεπτό! Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε πάλι στο 70ο λεπτό, πάνω που είχαν μία αντίδραση.

Βλέπουμε δηλαδή μία τεράστια διαφορά ανάμεσα στα τρία πιο σημαντικά παιχνίδια της ομάδας στο Καραϊσκάκη και στα τρία πιο σημαντικά παιχνίδια της εκτός έδρας! Ο Ολυμπιακός έξω πάει τρένο! Αλλά εντός έδρας έχασε τα δύο ματς με παθητικό εφτά γκολ και κέρδισε το ένα πάρα πολύ δύσκολα.

Προς τι αυτή η τεράστια απόσταση; Να αγχώνεται τόσο πολύ η ομάδα στο γήπεδο της; Να μην βρίσκει εκεί τους χώρους που βρίσκει εκτός έδρας; Να είναι όλο αυτό το σκηνικό συγκυριακό, κάτι το οποίο πάντως δεν πιστεύω; Αυτό που βλέπω, πάντως, είναι ότι ο Ολυμπιακός μπαίνει πολύ καλύτερα στα παιχνίδια του μακριά από το Καραϊσκάκη! Κι ότι ίσως μία εξήγηση, επί του τελικού αποτελέσματος, έχει να κάνει με αυτό. Που και πάλι, όμως, πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα, γιατί να μην μπορεί μέσα στο γήπεδο του να ξεκινήσει καλά. Και να σημειώσω εδώ ότι παρά το 1-0 επί του ΠΑΟ στο 24΄, οι «πράσινοι» ήταν σαφώς πιο απειλητικοί στα 15 πρώτα λεπτά.

Αν δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια της ομάδας με τον Μεντιλίμπαρ, και δη κατά βάση εκείνα με τον Αστέρα μέσα και τον Παναιτωλικό έξω, καθότι το άλλο, με το Βόλο, μέσα, ήταν σε συνθήκες που δεν επιτρέπουν συμπεράσματα (με 10 παίκτες ο αντίπαλος από το 6ο λεπτό, λόγω αποβολής), θα παρατηρήσουμε ότι και στα δύο ο Ολυμπιακός δεν μπήκε καλά κι έχανε 0-1 στο ημίχρονο. Με συνέπεια να τρέχει και να μην φτάνει μετά για να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ, κάτι που έκανε στο 87’ και στο 79’ αντίστοιχα.

Το μόνο δεδομένο από αυτά τα δύο παιχνίδια, από τα οποία ο Ολυμπιακός στο πρώτο δεν είχε κόσμο στο Καραϊσκάκη και στο δεύτερο έπαιξε εκτός έδρας μόνο με οπαδούς των γηπεδούχων, ήταν η αδυναμία του να διασπάσει τις αντίπαλες κλειστές άμυνες. Μήπως ακριβώς αυτή η αδυναμία έρχεται να «δέσει» με τη διαφορά της εικόνας του στα εντός με τα εκτός έδρας μεγάλα παιχνίδια; Ο Μεντιλίμπαρ πρέπει να βρει την απάντηση, ώστε να το «βρει» κάποια στιγμή και εντός έδρας, καθώς φαίνεται να το έχει «βρει» για τα εκτός έδρας…

Άσχετο: Είδατε ποιος είναι ο νέος προπονητής της Λάτσιο; Ο Τούντορ. Ίσως θυμάστε ότι πριν κλείσει τον Μεντιλίμπαρ ο Ολυμπιακός, είχα γράψει ότι έγινε επαφή με τον Κροάτη πρώην του ΠΑΟΚ. Κι αυτός είχε απαντήσει, «περιμένω να πάω στην Ιταλία». Και όντως πήγε στην Ιταλία.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Γάλλος παλιός διεθνής άσος Ζερεμί Μενές (πρώην Μονακό, Ρόμα, Παρί, Μίλαν, Αμέρικα του Μέξικο), έδωσε μία συνάντευξη στην πατρίδα του και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τις πιο δυνατές έδρας που έχει παίξει. Ο 36χρονος πλέον μέσος, που παίζει ακόμη στην ιταλική Μπάρι, είπε: «Καυτές έδρες υπάρχουν στο Μεξικό. Στην Ευρώπη, καυτή έδρα ήταν του Ολυμπιακού. Στη Γαλλία, το γήπεδο της Σεντ Ετιέν».

Ο Μενές είχε παίξει στο Καραϊσκάκη, τόσο στο Ολυμπιακός-Σοσό 1-0 τον Φλεβάρη του 2005 στους 16 του τότε Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ, όσο και στο Ολυμπιακός-Παρί Ζεν Ζερμέν 1-4 τον Σεπτέμβριο του 2013 στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. έχει δηλαδή…ολοκληρωμένη άποψη για το τι σημαίνει Καραϊσκάκη! Παρεμπιπτόντως, το κορεό ήταν από εκείνο τον αγώνα με την Παρί!

