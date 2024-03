Με δύο φορ στην εντεκάδα ξεκινάει ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό για την πρεμιέρα των play off της Stoiximan Superleague.

Με μία έκπληξη ως προς τη διάταξη θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό για την πρεμιέρα των play off της Superleague.

Συγκεκριμένα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να ξεκινήσει με 4-4-2, έχοντας τον Πασχαλάκη στην εστία, τους Ορτέγα, Μπιανκόν, Κάρμο και Ροντινέι στην τετράδα της άμυνας ενώ ο Όρτα με τον Έσε θα μοιραστούν τη μεσαία γραμμή.

Ο Ποντένσε και ο Μασούρας θα κινηθούν στα άκρα, έχοντας τον Ελ Καμπί με τον Ναβάρο στην επίθεση.

🔴⚪️ Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! #Olympiacos #OLYPAO #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/moXELkBzep