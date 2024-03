Απρόοπτο με Τοράλ που έμεινε εκτός αποστολής για το ματς με τον Παναθηναϊκό

Με μία δυσάρεστη είδηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αφού ο Γιον Τοράλ έμεινε εκτός τελευταία στιγμή λόγω ενοχλήσεων.

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Τραϊανός Δελλάς είδε τον Γιον Τοράν να μην καταφέρνει να βγάλει την σημερινή προπόνηση εξαιτίας ενοχλήσεων που αισθάνθηκε στον δικέφαλο κατά τη διάρκειά της. Ο Ισπανός επιθετικός μέσος προστέθηκε έτσι στις ήδη γνωστές απουσίες των Νέιρα, Μπρεσάν, Γκαγιέγος.

Το σημερινό πρόγραμμα περιελάμβανε ασκήσεις τακτικής και στατικές φάσεις. Εκτός αποστολής έμεινα και οι Γιαννούλης, Σωτηρίου, Κουτεντάκης, Καλαφάτης, Αδαμάκης.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ:

Baumann, Χριστογεώργο, Larsson, Lucão, Μαρινάκη, Βούρο, Thorarinsson, Λαμπρόπουλο, Abanda, Riera, Αποστολάκη, Glazer, Mellado, Bakic, Baku, Iseka, Jiménez, Phellype, Mosquera, Θεοδοσουλάκης.

Η αποστολή της ομάδας μας για τον αγώνα με τον @FcPanathinaikos __ Squad list for the match against Panathinaikos FC #oficretefc #oficrete #ofifc #ofopao #slgr #matchday26 #greece #football #crete #monoofi pic.twitter.com/T8madJlcbK