Με Λάρσον, αλλά χωρίς Μπάκιτς και Τοράλ κόντρα στον Βόλο ο ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ θα ταξιδέψει στην Βόλο χωρίς τους Μπάκιτς και Τοράλ, αλλά με τον Έρικ Λάρσον που τέθηκε ξανά στην διάθεση του Τραϊανού Δέλλα.

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Τραϊανός Δέλλας ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο την Τετάρτη (28/02-15:00) αφήνοντας εκτός τους Τοράλ και Μπάκιτς, που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής λόγω καρτών που έχουν συμπληρώσει και συμπεριλαμβάνοντας τον Λάρσον, που ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε ασκήσεις τακτικής και στατικές φάσεις. Εκτός έμειναν επίσης ο τραυματίας Μπρεσάν και οι Κώστας Γιαννούλης, Δημήτρης Σωτηρίου, Ανδρέας Αδαμάκης, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Μάνουελ Καλαφάτης, Τίτος Κουτεντάκης και Ηλίας Σημαντηράκης.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ:

Χριστογεώργος, Μπάουμαν, Λάρσον, Λουκάο, Μαρινάκης, Βούρος, Τοράρινσον, Λαμπρόπουλος, Αμπάντα, Γκαγιέγος, Νέιρα, Ριέρα, Μεγιάδο, Αποστολάκης, Γκλάτζερ, Μπακού, Ισεκά, Χιμένεθ, Φελίπε και Μοσκέρα.

Η αποστολή της ομάδας μας για τον αγώνα με τον Βόλο ΝΠΣ ___ Squad list for the match against Volos FC.#oficretefc #oficrete #ofifc #volofi #slgr #matchday25 #greece #football #crete #monoofi pic.twitter.com/K2qnMlhPcf