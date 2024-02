Εκτός από το μετάλλιο της 2ης θέσης και του MVP στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής ο Γουίλιαμ Τροστ – Έκονγκ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη συντροφιά με έναν μυϊκό τραυματισμό!

Ο Γουίλιαμ Τροστ – Έκονγκ, εδώ και λίγες μέρες, επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, μετά το τέλος των υποχρεώσεων του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, κουβαλώντας μαζί του στις αποσκευές το μετάλλιο της 2ης θέσης, τον τίτλο του Πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή του τουρνουά μαζί με έναν μυϊκό τραυματισμό.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Νιγηρίας επέστρεψε τραυματίας, ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και θεραπείες σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και φυσικά δεν υπολογίζεται για τον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα διάστημα 10-15 ημερών προκειμένου να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων.

Στα παράδοξα της υπόθεσης είναι ότι ο Έκονγκ έβγαλε όλο το δεύτερο μισό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής παίζοντας με μυϊκές ενοχλήσεις και δεμένο το δικέφαλο, ωστόσο αυτό δεν τον εμπόδισε να είναι ο ηγέτης των «Super Eagles» και να αναδειχθεί ο MVP του τουρνουά, αν και η Νιγηρία ηττήθηκε στον τελικό, όπου ο ίδιος σκόραρε, από την διοργανώτρια Ακτή Ελεφαντοστού.

