Γνωστά έγιναν τα έσοδα που συγκέντρωσαν οι ομάδες της Super League για το προηγούμενο οικονομικό έτος μέσα από ετήσια έκθεσης της UEFA γύρω από το οικονομικό προφίλ της Ευρώπης.

Τα έσοδα των ευρωπαϊκών ομάδων για τη σεζόν 2022-2023 έκανε γνωστά η UEFA μέσω της τελευταίας της οικονομικής έκθεσης, με την Ελλάδα και τους εκπροσώπους της να έχουν μια ξεχωριστή θέση.

Συγκεκριμένα οι 14 ελληνικοί σύλλογοι που εξετάστηκαν για την περασμένη σεζόν (ΑΕΚ, Άρης, Αστέρας, Ατρόμητος, Βόλος, Ιωνικός, Λαμία, Λεβαδειακός, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, Παναιτωλικός, ΠΑΟΚ, ΠΑΣ) συγκέντρωσαν αθροιστικά έσοδα ύψους 159 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που τοποθετεί τη χώρα μας στην 17η θέση της ευρωπαΪκής κατάταξης.

Μεγαλύτερη πηγή εσόδων αποδείχθηκαν τα εμπορικά που ανήλθαν στα 70 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακολούθησε η εισροή χρημάτων από την UEFA και τις διοργανώσεις της που άγγιξαν τα 29 εκατομμύρια.

Σε παρόμοια νούμερα κυμάνθηκαν και τα έσοδα από τα τηλεοπτικά, ενώ τα υπόλοιπα 31 εκατομμύρια προήλθαν από εισιτήρια (19 εκατομμύρια) και διάφορες άλλες πηγές εσόδων (14 εκατομμύρια).

Παρόλα αυτά από την έρευνα της UEFA προέκυψε κι ένα ανησυχητικό κομμάτι που αφορά την οικονομική πολιτική που ακολούθησε η πλειονότητα των ελληνικών συλλόγων.

Συγκεκριμένα οι ελληνικές ομάδες δεν ακολούθησαν σε καμία των περιπτώσεων τις οδηγίες της UEFA στον συσχετισμό εσόδων με μισθούς, καθώς οι τελευταίοι ανήλθαν στα 149 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή στο 94% των συνολικών εσόδων.

Το συγκεκριμένο ποσοστό βρίσκεται πολύ μακριά από το 65% που θεωρεί η UEFA ως υγιές για έναν σύλλογο, τη στιγμή που στο προηγούμενο οικονομικό έτος το ποσοστό στην Ελλάδα ανερχόταν μόλις στο 75%. Πρόκειται για μια ανησυχητική κλιμάκωση που προκάλεσε οικονομική τρύπα ύψους 68 εκατομμυρίων ευρώ προ φόρων για τις ομάδες της Super League!

