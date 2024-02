Ο Κ. Νικολακόπουλος παρουσιάζει στο blog του στο gazzetta το πραγματικά πιο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από την Ισπανία περί Ολυμπιακού και Μεντιλίμπαρ.

Δεν το κάνω ποτέ εδώ στο blog , αλλά νομίζω ότι τώρα πρέπει. Διότι το ισπανικό Relevo έχει ένα πραγματικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ περί Ολυμπιακού-Μεντιλίμπαρ, οπότε κρίνω σκόπιμο να παρουσιάσω τα κυριότερα στοιχεία του.

Ένα. Ο Ολυμπιακός έβαλε στο τραπέζι δύο συμβόλαια στον Βάσκο. Ένα για μέχρι το τέλος της σεζόν, τον Μάιο και ένα μέχρι το καλοκαίρι του 2025. Ο Μεντιλίμπαρ δεν δίστασε. «Πήραμε το τετράμηνο συμβόλαιο. Και αν πάει καλά, θα μείνουμε και του χρόνου. Αν πάει στραβά, τότε δεν θα μείνουμε. Στη Σεβίλλη, όταν ανέλαβα τον περασμένο Μάρτιο, δεν είχα δύο επιλογές. Μου είχαν προτείνει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν, για 2,5 μήνες. Και είχαμε δεχθεί. Και είδαμε τι έγινε με τη δουλειά μας».

Δύο. Ο Μεντιλίμπαρ φτάνει στον Ολυμπιακό με το έμπιστο προσωπικό του, τον αχώριστο του, Τόνι Ρουίθ, που τον θεωρεί κάτι παραπάνω από γυμναστή και με τον Φρανκ Ρίκο, τον οποίο είχε στη Σεβίλλη δεξί και αριστερό χέρι. Ο Ολυμπιακός του παρέχει το υπόλοιπο προπονητικό σταφ, διερμηνέα και διαμέρισμα για να αποφύγει την ψυχρότητα του ξενοδοχείου.

Τρία. Ο έμπειρος προπονητής πριν έρθει στην Αθήνα έχει την ιδέα να τηλεφωνήσει στον Βαλβέρδε, με τον οποίο ήταν συμπαίκτης τη σεζόν 1985-86, προκειμένου να τον ρωτήσει για την πόλη, τον τρόπο λειτουργίας του κλαμπ, τους φιλάθλους. Το ίδιο σχεδιάζει να κάνει και με τον Μίτσελ, παίρνοντας μία πινελιά κι από αυτόν, που ήταν στον Ολυμπιακό πιο πρόσφατα, τελευταία φορά πέρυσι. Άλλωστε, οι πληροφορίες που έχει είναι ελάχιστες, ενόψει της πρώτης εμπειρίας του εκτός Ισπανίας, εκεί όπου δούλεψε σε εφτά ομάδες στο πρωτάθλημα της Α΄κατηγορίας, αφού πρώτα ήταν σε τρεις μικρότερες. Στον Ολυμπιακό θα βρει επίσης έναν παλιό γνώριμο, τον Άριελ Ιμπαγάσα (Μαγιόρκα, Ατλέτικο, Βιγιαρεάλ), που είχε ενταθεί στους Πειραιώτες το 2010. Πλέον είναι προπονητής της Β ομάδας, αλλά ήταν βοηθός του Πάουλο Μπέντο στην πρώτη ομάδα. Μία καλή πηγή αναφοράς, χωρίς αμφιβολία.

Τέσσερα. Το έργο του Μεντιλίμπαρ να πάρει το πρωτάθλημα είναι πολύπλοκο, αν όχι σχεδόν αδύνατο, αλλά θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες του Ολυμπιακού. Είναι ενθουσιασμένος που η νέα του ομάδα θα παίξει στην Ευρώπη, στο Κόνφερενς Λιγκ, στην 3η ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και μάλιστα το ντεμπούτο του θα είναι την Πέμπτη κόντρα στη Φέρεντσβαρος, μία ιστορική ομάδα του ουγγρικού ποδοσφαίρου.

Πέντε. Πριν περίπου τρεις μήνες, τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου, όταν απολύθηκε ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ, ο Ολυμπιακός είχε δοκιμάσει από τότε τον Μεντιλίμπαρ για να αναλάβει την ομάδα του. Τελικά, όμως, ο σύλλογος αποφάσισε να πάρει αθλητικό διευθυντή τον Πέδρο Άλβες και το δικό του στοίχημα ήταν ένας προπονητής της ίδιας εθνικότητας, ο πρώην τεχνικός της Θέλτα, Κάρλος Καρβαλιάλ, που ωστόσο άντεξε στην καρέκλα του μόνο δύο μήνες και τρεις ημέρες.

Έξι. Ο Μεντιλίμπαρ με τον Κοβάσεβιτς είναι σε άμεση τηλεφωνική επαφή και το Σάββατο, πριν τον αγώνα με τον ΟΦΗ, θα υπογραφεί το συμβόλαιο του και θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του. Την Πέμπτη η ισπανική «τρίαινα» (Μεντιλίμπαρ, Ρουίθ, Ρίκο) θα είναι στον πάγκο στο παιχνίδι με τη Φέρεντσβαρος. Αυτές τις ώρες ψάχνει και μαθαίνει τα πάντα για το ρόστερ του Ολυμπιακού, ένα είδος ΟΗΕ, με Ισπανούς, Πορτογάλους, Βραζιλιάνο και άλλους.

Επτά. Το πρώτο στίγμα του Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό: «Ξέρουμε που μπαίνουμε. Αφού είμαστε το τρίτο τεχνικό τιμ της φετινής σεζόν, θα είναι επειδή δεν τα πάει καλά η ομάδα. Αλλά είναι μία ωραία πρόκληση. Το θέμα της (παραμονής) της Σεβίλλης ήταν επίσης δύσκολο και δείτε πώς τελειώσαμε την περσινή σεζόν (παραμονή και Γιουρόπα Λιγκ). Έδειξαν στον Ολυμπιακό ότι μας έχουν εμπιστοσύνη. Μας ξέρουν και υποθέτω ότι γνωρίζουν και τον τρόπο δουλειάς μας». Στον Ολυμπιακό τρεις άλλοι Ισπανοί, ο Σεγκούρα, ο Βαλβέρδε κι ο Μίτσελ πήραν πρωτάθλημα και Κύπελλο στον Ολυμπιακό, τον πιο επιτυχημένο και δημοφιλή σύλλογο στην Ελλάδα…

Αυτά.

Άσχετο: Ο Μπιέλ έκανε ήδη το ντεμπούτο του στην Μπουντεσλίγκα, με την Άουγκσμπουργκ, μπαίνοντας αλλαγή στο 60ο λεπτό του ισόπαλου 1-1 εκτός έδρας αγώνα με την Μπόχουμ. Ένιωσε όμως πάλι ενοχλήσεις, στη γάμπα, και είναι αμφίβολος για το επόμενο παιχνίδι της ομάδας του. Όταν ένας παίκτης δεν κάνει καλή προπόνηση…

Η φωτογραφία της ημέρας: Ο Μεντιλίμπαρ θα βρει στο Ρέντη αρκετούς παίκτες με τους οποίους μπορεί να συνεννοηθεί (στα ισπανικά). Κατά κύριο λόγο, βέβαια, τους Ισπανούς Ναβάρο, Ιμπόρα, Κίνι και τους Αργεντίνους Έσε και Ορτέγκα.

Αλλά και τους Ελ Αραμπί, Γιόβετιτς, Βέζο, Ζέλσον. Βλέπετε, ο Βέζο έπαιζε επί μία ολόκληρη δεκαετία στην Ισπανία, ενώ ο Ελ Αραμπί ήταν τέσσερα χρόνια στην Γρανάδα, ο Γιόβετιτς έξι μήνες στη Σεβίλλη κι ο Ζέλσον άλλους έξι μήνες στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Και για το τέλος ένα

🇬🇷 Athanasios Koutsogoulas ( 19 ).



Olympiacos U19 managed to beat Inter Milan U19 yesterday 6-5 on penalties and Koutsogoulas was one of the players that piqued my interest. Good technique even under pressure, versatile player who liked roaming a lot, team player.#scouting pic.twitter.com/eKp7dYNvyH