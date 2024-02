Ο Κ. Νικολακόπουλος εξηγεί στο blog του στο gazzetta γιατί ο ολυμπιακός πρέπει να βρει και «άλλο» τρόπο ενόψει των μεγάλων αγώνων που έρχονται.

Ο Ολυμπιακός σε τούτη τη σεζόν, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έχει βρει κατά βάση ένα τρόπο να κερδίζει τα παιχνίδια του, είτε τα πιο δύσκολα, είτε τα πιο εύκολα. Μόνο που είναι σαφές ότι αυτός ο ένας τρόπος δεν του φτάνει. Και πρέπει να βρει και δεύτερο. Επειγόντως θα έλεγα!

Κατ΄ αρχάς, ποιος είναι ο τρόπος που παίρνει τις νίκες; Μπαίνοντας δυνατά και καλά στα παιχνίδια του και καταφέρνοντας να προηγηθεί στο σκορ και να πάει στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα. Αυτό έγινε σε συνολικά 14 νίκες του, σε πρωτάθλημα κι Ευρώπη. Η συνταγή ήταν πάντα η ίδια…Ας τα πάρουμε με χρονολογική σειρά αυτά τα 14 παιχνίδια:

Με Γκενκ 1-0 εντός (1-0 ημίχρονο)

Με Τσουκάριτσκι 3-1 εντός (3-0 ημίχρονο)

Με Ατρόμητο 4-0 εντός (2-0 ημίχρονο)

Με Τσουκάριτσκι 3-0 εκτός (2-0 ημίχρονο)

Με Λαμία 4-0 εντός (2-0 ημίχρονο)

Με Κηφισιά 4-0 εντός (2-0 ημίχρονο)

Με Άρη 4-1 εντός (1-0 ημίχρονο)

Με ΠΑΣ 3-0 εκτός (2-0 ημίχρονο)

Με Γουέστ Χαμ 2-1 εντός (2-0 ημίχρονο)

Με ΟΦΗ 2-0 εκτός (1-0 ημίχρονο)

Με Παναιτωλικό 3-1 εντός (2-1 ημίχρονο)

Με Τόπολα 5-1 εντός (3-0 ημίχρονο)

Με Κηφισιά 3-2 εκτός (2-1 ημίχρονο)

Με Άρη 2-1 εκτός (2-0 ημίχρονο)

Μιλάμε για πέντε νίκες στην Ευρώπη και εννιά στο πρωτάθλημα. Στις μισές (εφτά) ο Ολυμπιακός πήγε στο ημίχρονο προηγούμενος 2-0. Σε δύο, προηγούμενος με 3-0! Και σε άλλες πέντε προηγούμενος με 1-0 (τρεις φορές) η, 2-1 (δύο φορές). Να προσέξουμε ότι σχεδόν σε όλα αυτά τα παιχνίδια, οι «ερυθρόλευκοι» όχι μόνο σκόραραν κατά μέσο όρο δύο γκολ ανά α΄ημίχρονο, αλλά και κράτησαν το μηδέν (παθητικό μόλις δύο γκολ)! Σχεδόν τέλεια εικόνα, να πηγαίνεις σε 14 παιχνίδια σου με μέσο όρο σκορ 2-0 στην ανάπαυλα!

Υπάρχει, βέβαια, πάντα και η εξαίρεση, που όμως επιβεβαιώνει απλά τον κανόνα: σε άλλα δύο παιχνίδια ο Ολυμπιακός πήγε με 1-0 προηγούμενος στο σκορ στο ημίχρονο, όμως στο τέλος δεν κέρδισε. Έφερε ισοπαλίες 2-2 με την Τόπολα εκτός έδρας, ισοφαριζόμενος στο 90’ και παίζοντας από το 70’ με 10 παίκτες. Και έφερε 1-1, με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για το Κύπελλο, ένα αποτέλεσμα που δεν το λες κακό, μία ισοπαλία σε ντέρμπι εκτός έδρας.

Το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό αρχίζει και υφίσταται, όταν πάει στο ημίχρονο ισόπαλος η, χάνοντας. Σε αυτή την εκδοχή του, έχει κερδίσει στο τέλος μόνο τέσσερα παιχνίδια και δη τα δύο με τον Πανσερραϊκό και άλλα δύο με τον Αστέρα και τον ΠΑΣ. Στα περισσότερα τέτοιου είδους παιχνίδια του, όμως, έχει υποστεί ζημιές, ενίοτε και πολύ μεγάλες. Ας τα πάρουμε επίσης χρονικά:

Με Γκενκ 1-1 εκτός (0-1 ημίχρονο)

Με Πανσερραϊκό 2-0 εντός (0-0 ημίχρονο)

Με ΑΕΚ 1-1 εκτός (1-1 ημίχρονο)

Με Φράιμπουργκ 2-3 εντός (1-2 ημίχρονο)

Με ΠΑΟ 1-1 εντός (0-1 ημίχρονο)

Με ΠΑΟΚ 2-4 εντός (0-1 ημίχρονο)

Με Γουέστ Χαμ 0-1 εκτός (0-0 ημίχρονο)

Με Αστέρα 2-0 εκτός (0-0 ημίχρονο)

Με Φράιμπουργκ 0-5 εκτός (0-4 ημίχρονο)

Με Βόλο 1-1 εκτός (1-1 ημίχρονο)

Με Πανσερραϊκό 1-0 εκτός (0-0 ημίχρονο)

Με Ατρόμητο 0-0 εκτός

Με Λαμία 0-1 εκτός (0-1 ημίχρονο)

Με ΑΕΚ 1-2 εντός (1-2 ημίχρονο)

Με Παναθηναϊκό 0-0 εντός

Με ΠΑΣ 3-1 εντός (0-0 ημίχρονο)

Μιλάμε για άλλα 16 παιχνίδια στα οποία ο Ολυμπιακός πήγε στην ανάπαυλα ισόπαλος η, χάνοντας και εν τέλει κέρδισε μόνο τα τέσσερα, έχασε στα έξι και έφερε ισοπαλίες στα άλλα έξι. Είναι χαοτική η αντίθεση με τα αποτελέσματα του (14 νίκες και δύο ισοπαλίες) στα 16 παιχνίδια στα οποία πήγε με προβάδισμα στο σκορ στο ημίχρονο! Και αναδεικνύει το μέγεθος του θέματος.

Γι΄ αυτό και ξεκίνησα το σημερινό κομμάτι γράφοντας ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει και άλλο τρόπο να κερδίζει-κι ο άλλος τρόπος είναι να μάθει να κερδίζει και όταν ξεκινάει το β΄ ημίχρονο ισόπαλος η, ακόμη και χάνοντας. Για να πετύχεις τους στόχους σου, πρέπει να γυρίζεις και παιχνίδια. Δεν γίνεται αλλιώς. Εκτός κι αν μπορείς να είσαι πάντα μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο και να κερδίζεις το 87,5% των αγώνων σου και να φέρνεις ισοπαλία στο υπόλοιπο 12,5% όπως κάνει μέχρι σήμερα!

Μπορούμε, κατά τα άλλα, να παρατηρήσουμε επιπλέον ότι από τις έξι ισοπαλίες του οι τέσσερις ήταν σε μεγάλα παιχνίδια και τις λες κι αποδεκτές (με Γκενκ, ΠΑΟ, ΑΕΚ και πάλι ΠΑΟ), όμως δεν είναι με τίποτα αποδεκτές οι άλλες δύο (σε Περιστέρι και Βόλο). Αλλά και οι έξι ήττες του είναι περίπου στο ίδιο στιλ, πέντε σε μεγάλα παιχνίδια (με Φράιμπουργκ, ΠΑΟΚ, Γουέστ Χαμ, πάλι Φράιμπουργκ, ΑΕΚ), αλλά και μία στη Λαμία.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα παρατήρηση: ο Ολυμπιακός έχει τρομακτικό πρόβλημα όταν πάει στο ημίχρονο χάνοντας-συνέβη έξι φορές και τις πέντε έχασε! Έσωσε μία ισοπαλία κι αυτή με γκολ στο 96’ στο Γκενκ…Η κατάσταση δεν είναι το ίδιο κακή όταν πάει ισόπαλος στην ανάπαυλα. Σε εννιά τέτοιες περιπτώσεις είχε τέσσερις νίκες, τέσσερις ισοπαλίες (δύο σε ντέρμπι και δύο «κακές») και μία ήττα, αλλά από τη Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο.

Συμπέρασμα, ενόψει των πολλών μεγάλων αγώνων που τον περιμένουν: είτε τα δίνει όλα για να πηγαίνει στο ημίχρονο προηγούμενος, εφόσον συνεχίσει με την ίδια επιτυχία στα καλά αποτελέσματα, είτε τα δίνει όλα και προσπαθεί τουλάχιστον να μην χάνει στο ημίχρονο, είτε τα δίνει όλα και καταφέρνει να γυρίζει παιχνίδια. Αλλιώς, για να πετύχει τους στόχους του, αποκλείεται.

Άσχετο: Λέει πηγή, που δεν μπορώ να ελέγξω 100% την εγκυρότητα της ότι η ΑΕΚ όντως πήγε να πάρει, όπως ακούστηκε, μέσα στο Γενάρη τον Χουάνγκ από τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά δεν τα κατάφερε. Εφόσον ισχύει η πληροφορία, είναι ξεκάθαρο ότι η ΑΕΚ προσπαθεί επίμονα να καταφέρει σοβαρό επικοινωνιακό πλήγμα στον Ολυμπιακό, αφού αποτελεί κοινό μυστικό ότι είχε προσπαθήσει, ξανά χωρίς επιτυχία, το περασμένο καλοκαίρι να αποκτήσει ως ελεύθερο τον Μπακαμπού.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν ξέρω αν είναι ο Μέντες η, ο Πέδρο Άλβες η, ο Καρβαλιάλ, ξέρω όμως ότι ο Ολυμπιακός μέσα στο Γενάρη πήρε παίκτες από όλες τις σημαντικές ομάδες της Πορτογαλίας!

Από την Πόρτο τον Ναβάρο και τον Κάρμο. Από την Μπενφίκα τον Τσικίνιο. Από την Σπόρτινγκ τον Καμπράλ. Από την Μπράγκα τον Όρτα. Α, κι από τη Μονακό τον Ζέλσον! Είναι έτσι η, δεν είναι;

Και για το τέλος ένα

Uma das revelações da CAN foi Aguibou Camara, médio ofensivo dinâmico (condução, drible, rupturas e desmarcações por fora) e habilidoso. Pertence ao Olympiacos, joga no Atromitos e tem 22 anos. Numa Guiné-Conacri com pouco de Guirassy (Bayo assumiu-se) e Naby Keita, surpreendeu.