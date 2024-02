Ο Κ. Νικολακόπουλος εξηγεί στο blog του στο gazzetta την απόφαση του Ολυμπιακού να φέρει τον Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό στην τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου.

Η τελευταία χρονικά μεταγραφή του Ολυμπιακού, αυτή του Ρούμπεν Βέζο, προκάλεσε αρκετές συζητήσεις στις τάξεις των οπαδών της ομάδας. Βλέπετε, θυμίζει και λίγο…Ιμπόρα, υπό την έννοια ότι από τη (Β΄κατηγορίας) Λεβάντε ήρθε το καλοκαίρι κι ο Ισπανός πανύψηλος κεντρικός χαφ.

Βέβαια, ο Βέζο δεν είναι καν 30άρης, ενώ ο Ιμπόρα έγινε τις προάλλες 36, αλλά ας επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε την επιλογή του Ολυμπιακού προς το πρόσωπο του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού. Κι ας σκεφθούμε ότι από από τον Δεκέμβριο οι «ερυθρόλευκοι» έψαχναν έναν έμπειρο στόπερ για να πλαισιώσουν τους υπάρχοντες.

Πρώτη επιλογή ήταν ο 28χρονος Βραζιλιάνος Λέο Περέϊρα, για τον οποίο έκαναν προσφορά 3,5 εκ. Ευρώ στην Φλαμένγκο, που όμως ήταν ξεκάθαρη στις απαιτήσεις της: 7 εκ. Ευρώ ακατέβατα-ο Λέο Περέϊρα έμεινε στην ομάδα από το Ρίο.

Δεύτερη επιλογή ήταν ο 33χρονος Αργεντίνος Χοσέ Παλομίνο της Αταλάντα, που αρνήθηκε να τον δώσει παρότι μένει ελεύθερος το καλοκαίρι-τουλάχιστον μέχρι σήμερα το πρωί ο Παλομίνο συνέχιζε στην Αταλάντα (το βράδυ τελειώνουν οι μεταγραφές στην Οταλία).

Τρίτη επιλογή ήταν ο 32χρονος Αυστριακός διεθνής (102 φορές) Ντράγκοβιτς του Ερυθρού Αστέρα, που επίσης αρνήθηκε να τον δώσει παρότι μένει ελεύθερος το καλοκαίρι-τουλάχιστον μέχρι τώρα ο Ντράγκοβιτς συνεχίζει στον Ερυθρό Αστέρα.

Ήθελε λοιπόν ο Ολυμπιακός έναν έμπειρο στόπερ, αλλά δεν μπορούσε να βρει. Γιατί ντε και καλά κάποιον έμπειρο; Πριν απαντήσω, να θυμίσω ότι το καλοκαίρι είχε φέρει τον 30χρονο Αργεντίνο Φρέιρε, που μάλιστα όσο έπαιξε κακός δεν ήταν, όμως τέθηκε εκτός μάχης λόγω τραυματισμού από την 1η Οκτώβρη κι έκτοτε δεν ξανάπαιξε, μένοντας στα πιτς.

Ας δούμε, όμως, λίγο τους στόπερ των άλλων ομάδων κορυφής..

Η ΑΕΚ έχει δύο έμπειρους, τον Βίντα (34 ετών) και τον Κάλενς (31), όπως και τους Μουκουντί (26) και Μήτογλου (24).

Ο ΠΑΟ έχει πέντε έμπειρους! Τους Σένκεφελντ (32), Βίτορ Ούγκο (32), Μάνιουσον (31), Ακαϊντίν (30) και Γέντβαι (28).

Ο ΠΑΟΚ έχει δύο έμπειρους, τους Εκόνγκ Τρόοστ (30) και Κεντζιόρα (30) και τους Κουλιεράκη (20), Μιχαηλίδη (23).

Ακόμη κι ο Άρης έχει τέσσερις έμπειρους! Τους 32άρηδες Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Ρόουζ και Βέλεθ.

Κι ο Ολυμπιακός; Τον Ρέτσο (25), τον Μπιανκόν (24), τον Κάρμο (24), τον Ντόη (21) και τον Άμπι (20).

Καταλαβαίνετε; Εδώ κάπου υπήρχε λάθος. Δεν μπορείς να έχεις όλους τους κεντρικούς αμυντικούς σου 20 με 25 ετών και να είσαι ομάδα που κάνεις πρωταθλητισμό και παίζεις Ευρώπη. Το λάθος έπρεπε να διορθωθεί. Και διορθώθηκε έστω στο φινάλε των μεταγραφών με την απόκτηση του Βέζο, ενός αν μη τι άλλου έμπειρου αμυντικού, με εννιά σερί σεζόν (180 παιχνίδια) στην Α΄κατηγορία της Ισπανίας με τη Βαλένθια αρχικά και τη Λεβάντε στη συνέχεια. Και τώρα, εδώ κι μιάμιση σεζόν στη Β΄Ισπανίας με τη Λεβάντε, που υποβιβάστηκε από την Α΄κατηγορία το καλοκαίρι του 2022 και έχασε το καλοκαίρι του 2023 την επάνοδο στην Α΄κατηγορία στον τελικό των μπαράζ με ένα πέναλτι στο 120’.

Δεν υποστηρίζει κανείς ότι ο Βέζο είναι κανένας σούπερ στόπερ, όμως έχει ένα παλμαρέ στην Ισπανία, δεν τον πήραν τα χρόνια, έχει παραστάσεις ακόμη και σε επίπεδο Τσάμπιονς Λιγκ (και Γιουρόπα Λιγκ), ενώ στη Λεβάντε ήταν ο πιο ακριβός αμυντικός στην ιστορία της (αγορά 5 εκ. Ευρώ και συμβόλαιο 2,4 εκ. Ευρώ μεικτά) και ένας εκ των αρχηγών. Από πλευράς παιχνιδιού, είναι ο τύπος του aggressive στόπερ που θα βγει πρώτος στην μπάλα κι έχει καλές πάσες παίζοντας και με τα δύο πόδια με την ίδια ευχέρεια κάτι πολύ σπάνιο, ενώ σίγουρα δεν τον λες ψηλό για κεντρικό αμυντικό (1μ82) και το παιχνίδι στον αέρα δεν είναι το πιο δυνατό του σημείο, αν και με την αλτικότητα και το δυναμισμό του καλύπτει, ως ένα βαθμό όμως, το ντεζαβαντάζ του ύψους. Με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να είναι ότι στα επιθετικά «στημένα» είναι αρκετά επικίνδυνος (εφτά γκολ και δέκα ασίστ).

Κοιτάξτε, τι θα κάνει ο Βέζο θα το δούμε μέσα στο γήπεδο. Μπορεί και να είναι μία παταγώδης αποτυχία. Αυτά κανείς δεν τα ξέρει από πριν. Όμως, ότι ο Ολυμπιακός χρειάζονταν έναν έμπειρο κεντρικό αμυντικό, τον χρειάζονταν. Όπως είχε τον Παπασταθόπουλο (βασικός στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές στην Ισπανία με την Μπέτις), τον Αβραάμ, τον Μανωλά στο δεύτερο πέρασμα το, αλλά και νωρίτερα τον Αμπιντάλ, τον Βούκοβιτς, τον Ντα Κόστα, τον Μοντέστο, τον Κοντρέρας και ακόμη πιο πίσω τον καλύτερο όλων, τον Μέλμπεργκ.

Παρεμπιπτόντως, ο Κάρμο το καλοκαίρι γυρίζει στην Πόρτο κι αν ο Ολυμπιακός θέλει να τον κρατήσει πρέπει να πληρώσει ρήτρα πάνω από 15 εκ. Ευρώ…Με τον Βέζο, που υπογράψει τριετές συμβόλαιο, θα έχει μία έτοιμη λύση, εφόσον βέβαια ο παίκτης ανταποκριθεί στις προσδοκίες.

Άσχετο: Κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να έχει η ΟΥΕΦΑ στο να οριστεί ο ημιτελικός του Κυπέλλου ΠΑΟΚ-ΠΑΟΚ στις 14.2, επειδή εκείνη την ημέρα γίνονται αγώνες Τσάμπιονς Λιγκ. Αν επικαλεστεί κάτι τέτοιο η ΕΠΟ…Πού δεν το νομίζω γιατί μόλις πέρυσι έπαιξαν Κύπελλο 12 Απριλίου Ολυμπιακός-ΑΕΚ και την ίδια ημέρα Τσάμπιονς Λιγκ Μίλαν-Νάπολι και Ρεάλ-Τσέλσι… Και στις 8 Μαρτίου Λαμία-ΠΑΟΚ, αλλά και Τότεναμ-Μίλαν, Μπάγερν-Παρί…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Τι λέει η πλευρά Μαντί Καμαρά για το θέμα που δημιουργήθηκε;

Ένα. Ο Ολυμπιακός του πρότεινε επέκταση του συμβολαίου του που λήγει το καλοκαίρι κι αυτός αρνήθηκε.

Δύο. υπήρξαν προτάσεις μέσα στο Γενάρη για μεταγραφή του στην Γουέστ Χαμ και στην Χετάφε κι ο Ολυμπιακός απάντησε αρνητικά.

Τρία. Ο Ολυμπιακός του πρότεινε να πάει στη Σασουόλο, αλλά τα οικονομικά δεν άρεσαν στον παίκτη κι αυτός αρνήθηκε, με τον Ολυμπιακό να τον στέλνει στη Β ομάδα.

Τέσσερα. Ο παίκτης θα κλείσει εντός της ημέρας σε ισπανική ομάδα, μία εκ των Χετάφε, Λας Πάλμας, Μπέτις.

Αν θέλουμε τα πιστεύουμε, αυτά πάντως λένε από Γουϊνέα μεριά.

Και για το τέλος ένα

❗️Goalkeeper Nikolas Botis will leave Inter and join Olympiakos on a permanent deal. Inter will receive a bonus if Botis reaches a certain amount of first-team appearances and have a 30% future sale clause. (@Gazzetta_it) #Inter pic.twitter.com/59MVNaqVyc