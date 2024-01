Ο Μάριος Βρουσάι έγινε και επίσημα ποδοσφαιριστής της Ρίο Άβε όπου θα αγωνιστεί μέχρι το φινάλε της φετινής σεζόν με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό.

Ποδοσφαιριστής της Ρίο Άβε είναι και με τη... βούλα ο Μάριος Βρουσάι καθώς ο πορτογαλικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου εξτρέμ με τη μορφή δανεισμού μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής μέτρησε οκτώ συμμετοχές στο πρώτο εξάμηνο της φετινής σεζόν ενώ είναι η δεύτερη φορά που θα αγωνιστεί στην Ευρώπη με τη μορφή δανεισμού, μετά τον 1,5 χρόνο που έμεινε στην ολλανδική Βίλεμ.

