Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta δέκα πράγματα με αφορμή τον χθεσινό αγώνα του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός την έκανε τη δουλειά χθες, αλλά όχι με…στιλ, παρότι άλλα μπορεί να δηλώνει ένα σκορ όπως το 3-1. Και δεν του «κάθισε» και το αποτέλεσμα στο ντέρμπι της Τούμπας!

Η απόσταση του από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ παρέμεινε στο -6, αλλά κι από την ΑΕΚ στο -4, ενώ απλά μειώθηκε στο -3 από τον ΠΑΟ. Έχοντας δε να παίξει την Κυριακή στη Λεωφόρο με τον πληγωμένο Παναθηναϊκό, η ομάδα του Καρβαλιάλ ξέρει ότι ακόμη και ισοπαλία να φέρει, που θεωρητικά δεν το λες άσχημο αποτέλεσμα σε ντέρμπι εκτός έδρας, κατά πάσα πιθανότητα η διαφορά του από τον ΠΑΟΚ θα ανέβει στο -8 κι από την ΑΕΚ στο -6, καθώς παίζουν αντίστοιχα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και με τον Αστέρα στη Φιλαδέλφεια-με τον Ατρόμητο να έχει μεσοβδόμαδα τη ρεβάνς Κυπέλλου με τον ΠΑΟ και να έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί να παίξει τρία παιχνίδια την εβδομάδα σε καλό επίπεδο (έφαγε οκτώ γκολ στα παιχνίδια του με ΑΕΚ κι Αστέρα, παίζοντας ενδιάμεσα από αυτά με τον ΠΑΟ…).

Κι όλα αυτά με τον Ολυμπιακό να έχει να πάει κι αυτός στην Τούμπα, ανάμεσα στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια του με την Φέρεντσβαρος, με τον δε ΠΑΟΚ να υποδέχεται μία εβδομάδα νωρίτερα και την ΑΕΚ. Κοινώς, με τους «ερυθρόλευκους» να κινδυνεύουν να φτάσουν στα πλέι οφς με διψήφια βαθμολογική διαφορά από την κορυφή, αν δεν τους ευνοήσουν τα αποτελέσματα. Αλλά, όπως λέμε, ας πρόσεχαν: ακόμη και με αυτά τα (άσχημα) αποτελέσματα τους στα ντέρμπι, εάν δεν πετούσαν εφτά βαθμούς στο Βόλο (2-2), στο Περιστέρι (0-0) και στη Λαμία (0-1), τώρα θα ήταν πάνω κι από τον ΠΑΟΚ, που έχει μόλις ένα «στραβό» αποτέλεσμα με τις μικρομεσαίες ομάδες (το 0-1 στον ΟΦΗ)…

Τέλος πάντων, ανεξάρτητα από τους υπολογισμούς, πρωτίστως μετράει να δούμε στη συνέχεια ένα πολύ καλύτερο Ολυμπιακό από αυτόν που είδαμε χθες, κόντρα στον ουραγό της βαθμολογίας ΠΑΣ, που στο 89’ και στο 91’, με το σκορ στο εύθραυστο 2-1, είχε τρία σουτ μέσα από την περιοχή του Πασχαλάκη, που ευτυχώς για τον γκολκίπερ μπλόκαραν οι αμυντικοί του.

Δεν έχει νόημα να κρυβόμαστε: ο Ολυμπιακός είχε τεράστια αδυναμία διάσπασης της αντίπαλης καλά κλειστής άμυνας. Άλλωστε, πώς μπήκαν τα γκολ του;

Το 1-0 με ένα μακρινό σουτ του Ντόη, που βγήκε και πήρε μία μπάλα από απόκρουση της άμυνας του ΠΑΣ και νίκησε τον αντίπαλο γκολκίπερ από τα 30 μέτρα.

Το 2-0 από ένα κλέψιμο του Τσικίνιο κοντράροντας μία πάσα αντίπαλου (μετά ωραία ασίστ του Μασούρα στον Ναβάρο).

Και το 3-1 από μία λάθος μπαλιά παίκτη του ΠΑΣ που αξιοποίησε ο Φορτούνης με πάσα με τη μία στον Μασούρα κι αυτός με νέα ασίστ στον Γιόβετιτς.

Ακόμη και το δοκάρι του Ναβάρο ήρθε από μία κόντρα που κέρδισε ο Ισπανός, που στο τέλος στάθηκε άτυχος, αφού το πλασέ του ήταν σχεδόν άριστο, με την μπάλα να βρίσκει το εσωτερικό μέρος του δοκαριού και να κυλάει παράλληλα στην εστία.

Ακόμη και η μεγαλύτερη ευκαιρία, του Φορτούνη στο α΄ ημίχρονο, ήταν από κλέψιμο του Έσε και ασίστ, ξανά (!), του Μασούρα.

Πού θέλω να καταλήξω: καμία από τις πέντε σπουδαιότερες στιγμές του Ολυμπιακού στο 90λεπτο δεν ήταν από καλή ανάπτυξη. Κατά βάση ήταν από κλεψίματα της μπάλας και το 1-0 από μία έμπνευση ενός στόπερ. Δεν λέω ότι δεν είναι καλό το πρες και να κλέβεις μπάλες και να φτιάχνεις ευκαιρίες, αλλά παίζοντας στο γήπεδο σου με ένα αντίπαλο όπως ο ΠΑΣ περιμένεις πιο ωραία πράγματα από πλευράς ποδοσφαίρου.

Πού να τα βρεις, όμως, όταν ο Ζέλσον έχει τέτοια «ανώνυμη» εικόνα, όταν οι πλαγιοκοπήσεις των μπακ (ελλείψει και του Ρόντινεϊ) είναι ελάχιστες, όταν το 8άρι σου (Όρτα) δεν περνάει μία επικίνδυνη πάσα και όταν ο σέντερ φορ (Ναβάρο) σε όλο το α΄ ημίχρονο ήταν άφαντος. Πάλι καλά που του βγήκε το παιχνίδι στο β΄ ημίχρονο του Ισπανού, έκανε γκολ, είχε δοκάρι, ανέβασε το ηθικό και την απόδοση του και τώρα έχει σκοράρει και στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, έχει κερδίσει κι ένα πέναλτι κι έχει κι ένα δοκάρι. Μήπως τουλάχιστον πάρει πάνω του περισσότερο από πλευράς ψυχολογίας και γίνει πιο απειλητικός.

Ο Ζέλσον ατυχώς επιβεβαίωσε την εικόνα των προηγούμενων αγώνων σε σχέση με τα τελειώματα του-δεν έχουμε δει ακόμη ούτε ένα καλό. Χθες, είχε δύο σουτ το ένα πιο ακίνδυνο από το άλλο. Κι αυτή τη φορά δεν έβγαλε και την κινητικότητα και την δραστηριότητα που είχαμε δει στο Χαριλάου. Μία καλή ντρίμπλα και δύο-τρεις καλές συνεργασίες σε φάση ανάπτυξης ήταν ο απολογισμός του σε 73 λεπτά, απογοήτευση.

Μεγαλύτερη απογοήτευση ο Ποντένσε, που μέσα σε 20 λεπτά πρόλαβε και έδωσε δύο φορές την μπάλα σε αντίπαλο (τη μία έξω από την περιοχή του Πασχαλάκη) και σούταρε δύο φορές χωρίς καμία τύχη από καλές θέσεις. Μαγκιά του που μπήκε στις φάσεις, αλλά δεν είναι τελειώματα αυτά. Και πάνω απ΄ όλα δεν είναι νοοτροπία αυτή-απαράδεκτη η ενέργεια του να σουτάρει στο 86’ πάνω στον αντίπαλο γκολκίπερ, ενώ δίπλα του είχε το Ναβάρο σε άριστη θέση χωρίς να του δώσει την μπάλα.

Δεν μπορεί να κοιτάζει μόνο τον εαυτό του ο Ποντένσε, πώς θα βάλει το γκολ-το ίδιο είχε κάνει στο Χαριλάου κι ο Ζέλσον, που δεν έδωσε την μπάλα δύο φορές όταν έπρεπε, ψάχνοντας ο ίδιος να σκοράρει. Ας παραδειγματιστούν οι Πορτογάλοι από τον Μασούρα, που μάλιστα μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και λογικά θα ήθελε να ανεβάσει το κασέ του σκοράροντας όσο το δυνατό περισσότερο για ένα συμβόλαιο όσο το δυνατό καλύτερο, είτε στον Ολυμπιακό, είτε στην Μπόχουμ, είτε δεν ξέρω αλλού.

Ο Μασούρας λοιπόν χθες έδωσε πέντε (!) ασίστ: οι δύο έγιναν γκολ από τους Ναβάρο και Γιόβετιτς, μία τρίτη επίσης έγινε γκολ (από τον ίδιο τον Μασούρα!), αλλά ήταν οριακά οφσάιντ ο Ζέλσον που έχασε το τετ α τετ, ενώ άλλες δύο δεν έγιναν γκολ αφού έχασαν τις ευκαιρίες οι Φορτούνης και Ναβάρο. Ο Έλληνας διεθνής κυνηγός απέδειξε πώς είναι να παίζεις πρώτα για την ομάδα και μετά για τον εαυτό σου.

Άσχετο: Η (μακρά) παράδοση λέει πως όταν ο Ολυμπιακός διαψεύδει για μεταγραφές, τότε το ποσοστό να κάνει (κι άλλες στη συγκεκριμένη περίπτωση) μεταγραφές ξεπερνάει το 70 με 80%...

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν ξέρω τι θα κάνει με τον Κάρμο ο Καρβαλιάλ την Κυριακή στη Λεωφόρο, αλλά νομίζω ότι θα σπαζοκεφαλιάσει-πώς θα βγάλει τους Ρέτσο, Ντόη από την ενδεκάδα;

Έστω κι αν ο Ρέτσος συνεχίζει να δίνει δικαιώματα, φτάνοντας τον επώδυνο απολογισμό του μέχρι τώρα κατά τη φετινή σεζόν στα τρία πέναλτι παθητικό και στις δύο αποβολές!!! Για άλλη μία φορά, δημιουργήθηκε χθες το ερώτημα, γιατί να κάνει πέναλτι σε αυτή τη φάση, στην οποία παρεμπιπτόντως ο Καρβάλιο δεν μπόρεσε να κάνει έστω ένα φάουλ στον παίκτη του ΠΑΣ που έκανε την κούρσα-έλεος! Πραγματικά είναι απορίας άξιον πώς ο Ρέτσος μπορεί σε ένα παιχνίδι να τα κάνει όλα καλά (χθες έκοψε, ειδικά ψηλά, πάρα πολλά, αλλά και βγήκε καλά μπροστά), όμως σε μία στιγμή να του σταματάει το μυαλό και να δημιουργεί πρόβλημα στην ομάδα και στον εαυτό του. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, αλλά και δίνω τα εύσημα γιατί δεν τον παίρνει από κάτω. Χθες μετά το πέναλτι ήταν ακόμη καλύτερος!

Ο Ντόη έχει πιο σταθερή απόδοση εσχάτως. Και σε κάθε παιχνίδι εμφανίζεται και πιο δυνατός και καλός. Γίνεται και επικίνδυνος μπροστά, με κεφαλιές που παίρνει στις στημένες φάσεις και βέβαια δεν κώλωσε να σουτάρει και να ανοίξει χθες το σκορ. Πίσω, σε δύο περιπτώσεις μπλόκαρε επικίνδυνα σουτ, ενώ έκανε εντύπωση ο δυναμικός τρόπος με τον οποίο έβγαινε ωραία και έπαιρνε τις μπάλες σε επιθέσεις του ΠΑΣ, βγάζοντας κι επιθέσεις του Ολυμπιακού με σωστές πάσες. Μακάρι να συνεχίσει έτσι!

Για το τέλος ένα ...

relembrou a passagem vitoriosa pelo Flamengo e o momento no Olympiacos, clube no qual o jogador completou 50 jogos recentemente. Confira a reportagem especial intermediada pela #C2Sports! 🚀



Confira a entrevista completa no nosso Instagram!



🎥 @geglobo #Rodinei #Olympiakos pic.twitter.com/Nmp7Q71Bec