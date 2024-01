Με επίσημη ενημέρωση η Γουλβς γνωστοποίησε το διαζύγιο με τον Γιόνι Κάστρο. Πετάει για Θεσσαλονίκη ο Ισπανός αμυντικός και υπογράφει στον ΠΑΟΚ.

Παρελθόν με κάθε επισημότητα αποτελεί ο Γιόνι Κάστρο από τη Γουλβς! Οι «λύκοι» γνωστοποίησαν το τέλος με τον Ισπανό αμυντικό, ο οποίος οδεύει ολοταχώς προς τη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ και να τεθεί στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου.

Το απόγευμα της Πέμπτης (25/1) ο 29χρονος Ισπανός μπακ ολοκλήρωσε τις συζητήσεις με τον αγγλικό σύλλογο (θα του καταβάλλει ένα σημαντικό ποσό στις ετήσιες απολαβές του), έλυσε το συμβόλαιο του και έρχεται στη Θεσσαλονίκη ως ελεύθερος υπογράφοντας με τον ΠΑΟΚ για τους επόμενους 18 μήνες, αντί 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Ο Γιόνι αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη το βράδυ του Σαββάτου μαζί με τον ατζέντη του ώστε να περάσει από όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ.

Jonny leaves by mutual consent after five-and-a-half years at the club.



A key part of some memorable campaigns 👏