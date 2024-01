Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ιταλού δημοσιογράφου, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Φιορεντίνα για την απόκτηση του διεθνή Κροάτη εξτρέμ, Γιόσιπ Μπρέκαλο.

Ο Ολυμπιακός ενισχύθηκε τον Γενάρη στα άκρα της επίθεσης με τον Ζέλσον Μαρτίνς, όμως αναμένεται να κάνει ακόμα μια προσθήκη για τα «φτερά». Οι Πειραιώτες προσπαθούν να πάρουν τον Σέρβο winger της Τορίνο, Νεμάνια Ράντονιτς, όμως φαίνεται πως δουλεύουν ακόμα μια περίπτωση από τη Serie A. O λόγος για τον Γιόσιπ Μπρέκαλο!

Ο διεθνής Κροάτης εξτρέμ έφτασε μια ανάσα από τον επαναπατρισμό του για χάρη της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, όμως οι διαπραγματεύσεις πάγωσαν ξαφνικά. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ιταλού δημοσιογράφου, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο 25χρονος ακραίος επιθετικός βρίσκεται στη λίστα του Ολυμπιακού. Θυμίζουμε πως οι Πειραιώτες αυτές τις ημέρες έχουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τους Βιόλα, για την περίπωση του Γέρι Μίνα.

Για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακό για τον Μπρέκαλο έγραψε και ο Νικολό Σιρά, ο οποίος υποστηρίζει πως ο Κροάτης θα δώσει την τελική απάντηση για το μέλλον του την Παρασκευή (26/1). Ο Ιταλός αναφέρεται και στην περίπτωση του Ράντονιτς, καθώς όπως γράφει ο Σέρβος δεν έχει πειστεί να πιάσει λιμάνι.

Nemanja #Radonjic has been approached by #Olympiacos, but he is not convinced. The greek club have also shown interest in Josip #Brekalo, who will give an answer tomorrow. Brekalo wanted to join Dinamo Zagreb, but the deal collapsed at signing because the club will change coach