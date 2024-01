Σε πολλά μέτωπα παλεύει ο Ολυμπιακός, με τον Νικολά Βαλεντίνι της Μπόκα Τζούνιορς να παραμένει στο προσκήνιο και τους «ερυθρολεύκους» να δίνουν μάχη με τις Λάτσιο, Άστον Βίλα και Μίλαν για την απόκτησή του.

Ήδη τέσσερις παίκτες βρίσκονται προ των πυλών στον Ολυμπιακό (Ερνάντες, Κάρμο, Αμπέι και Ράντονιτς) ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι σταματούν τα μεταγραφικά σενάρια από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εμρέ Κονούρ, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπει δυναμικά στη διεκδίκηση της απόκτησης του Νικολά Βαλεντίνι της Μπόκα Τζούνιορς όπου μάχεται με τις Άστον Βίλα, Μίλαν και Λάτσιο.

Το συμβόλαιο του 22χρονου στόπερ εκπνέει τον ερχόμενο Δεκέμβρη και ο ίδιος δεν δείχνει διατεθειμένος να ανανεώσει, με αποτέλεσμα το κλαμπ από την Αργεντινή να ψάχνει τρόπο να βάλει λεφτά στα ταμεία της.

Ο νεαρός αμυντικός μετράει 38 συμμετοχές με ένα γκολ με τη φανέλα της Μπόκα και άλλα 39 ματς με την Ατλέτικο Αλντοσίβι ενώ είναι δύο φορές διεθνής με την Κ23 της Αργεντινής.

💣💥❗🇦🇷 #Boca 🔵 🔴 #AVFC❗

Aston Villa are ready to race with Olympiacos , AC Milan and Lazio to sign Boca Juniors' 22-year-old Argentine defender Nicolás Valentini. https://t.co/u9IBa9g5lM pic.twitter.com/v3iRt22md9