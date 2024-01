Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε τόσο με την Σπέτσια όσο και με τον Μπαρτομιέι Ντραγκόφσκι κι έτσι ο Πολωνός τερματοφύλακας αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα για να υπογράψει στους «πράσινους».

Συνεχίζεται το μεταγραφικό ντεμαράζ του Παναθηναϊκού, αφού μετά την απόκτηση του Ακαϊντίν, την συμφωνία με τον Μπακασέτα και το επικείμενο deal και με τον Ούγκο, «πρασινίζει» και ο Μπαρτομιέι Ντραγκόφσκι.

Ο 26χρονος Πολωνός τερματοφύλακας βρισκόταν ψηλά στην λίστα του «τριφυλλιού» για την ενίσχυση της ομάδας στην θέση «1», μετά τα όσα συνέβησαν με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι και τελικά κατόρθωσαν να τα βρουν τόσο με τον ποδοσφαιριστή όσο και με την Σπέτσια.

Το «τριφύλλι» έδωσε τα χέρια με την ιταλική ομάδα για εξάμηνο δανεισμό του ποδοσφαιριστή, με την συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς κι εκείνος αναμένεται να έρθει σύντομα στην Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του.

Ο Μπαρτομιέι Ντραγκόφσκι έχει αγωνιστεί φέτος σε 14 παιχνίδια με την ιταλική ομάδα, που αγωνίζεται στην Serie B, έχοντας κρατήσει τρεις φορές ανέπαφη την εστία του. Έχει αγωνιστεί επίσης δύο φορές με την εθνική Πολωνίας.

Το who is who του Ντραγκόφσκι