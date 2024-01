Έρευνα - παράσημο για τον αμυντικό του Παναιτωλικού, Μπρούνο Ντουάρτε, ο οποίος είναι ο πέμπτος καλύτερος στόπερ στον αέρα σε ολόκληρη την Ευρώπη, πάνω από ονόματα όπως ο Σέρχιο Ράμος!

Μπρούνο Ντουάρτε, ο βασιλιάς των αιθέρων! Βλέποντας τον κόσμο από τα 190 εκατοστά, ο κεντρικός αμυντικός του Παναιτωλικού έχει αποδειχθεί εγγύηση στον αέρα, κάτι που επισφραγίζεται με τον καλύτερο τρόπο και από σχετική έρευνα του CIES.

Το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου που συνεργάζεται με τη FIFA δημοσίευσε πρόσφατα τη λίστα με τους δέκα κορυφαίους αμυντικούς στις εναέριες μονομαχίες, με τον Αργεντινό στόπερ να αποτελεί τον μεγάλο εκπρόσωπο της Superleague.

Με ποσοστό επιτυχίας στο 88.7%, ο Ντουάρτε βρίσκεται στην πέμπτη θέση μαζί με τον Νταν Άξελ Ζαγκαντού της Στουτγκάρδης, αφήνοντας πίσω του θρύλους του αθλήματος όπως ο Σέρχιο Ράμος που βρίσκεται στην έβδομη θέση.

Την πρωτιά απολαμβάνει ο αμυντικός της Λίβερπουλ, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ενώ το βάθρο συμπληρώνουν ο Κιμ Μιν Τζάε της Μπάγερν αλλά και ο πρώην άσος του Άρη και νυν της Παρί, Ντανίλο Περέιρα!

