Μπερνάρ και Ατλέτικο Μινέιρο είχαν την πρώτη τους επικοινωνία σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ομάδα από όπου ξεκίνησε το καλοκαίρι ως ελεύθερος. Φημολογία για ενδιαφέρον της Ταγέρες και για τον Παλάσιος.

«Σειρήνες» από τις πατρίδες τους για τον Μπερνάρ και τον Σεμπαστιάν Παλάσιος. Το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου με τον Παναθηναϊκό λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι και αυτή τη στιγμή φαντάζει εξαιρετικά απίθανο να ανανεωθεί, γεγονός που έχει... ανοίξει την όρεξη της Ατλέτικο Μινέιρο.

🚨🚨🚨O Atlético-MG teve a primeira reunião com Bernard para tratar de um possível retorno do jogador. O encontro foi pedido pelo atleta, e o staff dele propôs que a volta ao Brasil aconteça em julho, após o fim do contrato com o Panathinaikos, da Grécia.



