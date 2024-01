Σύμφωνα με tweet Άγγλου δημοσιογράφου, η ΑΕΚ έχει έρθει σε κατ' αρχήν συμφωνία με την Κρίσταλ Πάλας για τον Λάζαρο Ρότα, κάτι ωστόσο που διαψεύστηκε κατηγορηματικά.

Ένα σενάριο από την Αγγλία για τον Λάζαρο Ρότα προέκυψε στο X, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει κατ' αρχήν συμφωνία μεταξύ της ΑΕΚ και της Κρίσταλ Πάλας.

Όπως υποστηρίζει η ανάρτηση του Κένεθ Γκόλντμαν, η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει με την Κρίσταλ Πάλας για την παραχώρηση του Λάζαρου Ρότα με τη μορφή δανεισμού, ενώ αναμένεται να υπάρχει οψιόν αγοράς ύψους 6 εκατ. ευρώ. Ένα σενάριο, ωστόσο, που διαψεύδεται κατηγορηματικά από την ΑΕΚ ως ανύπαρκτο.

🚨 Crystal Palace reach provisional agreement with AEK Athens to sign Lazaros Rota on loan. Deal expected to have a buy option (€6m inc add-ons) + fixed buy-back clause. 25yo travelling for medical as clubs work to finalise terms @TheAthleticFC #CPFC #AEK



[David Ornstein] pic.twitter.com/9G5yOiYqy0