Το όνομα του Μιγκέλ Κρέσπο βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, μετά τη νέα αναφορά των Τούρκων για ενδιαφέρον των Πειραιωτών.

Η περίπτωση του Μιγκέλ Κρέσπο από τη Φενέρμπαχτσε έχει ακουστεί ουκ ολίγες για τον Ολυμπιακό, ωστόσο πρόκειται για μία δύσκολη περίπτωση καθώς αποτελεί ενεργό μέλος του τουρκικού συλλόγου.

Ο δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ έκανε μία ανάρτηση όπου τόνισε για ακόμη μία φορά το ενδιαφέρον των «ερυθρολεύκων», βάζοντας στο... παιχνίδι και την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας για τον 27χρονο χαφ.

Ωστόσο, όπως τονίζει ο ίδιος, η Φενέρ δεν δείχνει διατεθειμένη να πουλήσει τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή στη μεταγραφική αγορά του Ιανουαρίου. Να θυμίσουμε πως φέτος μετράει 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με ένα γκολ και μία ασίστ ενώ αποκτήθηκε από την Εστορίλ το 2021 αντί 1,5 εκατ. ευρώ.

Ο τουρκικός σύλλογος βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στην Τουρκία, μαζί με τη Γαλατασαράι ενώ στην Ευρώπη προκρίθηκε απευθείας στους «16» του Conference League καθώς τερμάτισε πρώτος σε όμιλο με Λουντογκόρετς, Νόρτζελαντ και Σπαρτάκ Τρνάβα.

💣💥 | 🇵🇹 | Sporting CP and Olympiacos are interested in Miguel Crespo, but Fenerbahce have no desire to sell the Portuguese player in January. 🟡🔵 #FB pic.twitter.com/5mFmaVxIZR