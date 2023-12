Οι Ιωαννίδης, Ζέκα, Κώτσιρας και Μαντσίνι επισκέφτηκαν για λογαριασμό της ΠΑΕ Παναθηναϊκός την Παιδιατρική και Ογκολογική Κλινική του Μητέρα και βρέθηκαν δίπλα στους μικρούς φίλους τους.

Μπορεί ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Κυριακής (17/12) να υπέστη μία οδυνηρή ήττα από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με 3-2, όμως το πρωί της Δευτέρας οι ποδοσφαιριστές βρέθηκαν κανονικά στην Παιδιατρική και Ογκολογική Κλινική του Μητέρα για να δώσουν ένα δώρο Χριστουγέννων στους μικρούς τους φίλους, που δίνουν τη δική τους μάχη.

Ο Φώτης Ιωαννίδης, ο Κάρλος Ζέκα, ο Ντάνιελ Μαντσίνι και ο Γιάννης Κώτσιρας ήταν οι τέσσερις ποδοσφαιριστές που αποτέλεσαν την αντιπροσωπεία των παικτών του «τριφυλλιού» που έδωσε το παρών στην δράση. Έβγαλαν φωτογραφίες και μοίρασαν δώρα στα μικρά παιδιά τα οποία ήταν πολύ χαρούμενα που έβλεπαν μερικούς από τους ήρωές τους από κοντά.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΠΑΕ για την επίσκεψη στο Μητέρα:

«Some gifts are more than a gift!

Δίπλα στους μικρούς φίλους της Παιδιατρικής & Ογκολογικής Κλινικής του Μητέρα βρέθηκε σήμερα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός!

Οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού, Zeca, Φώτης Ιωαννίδης, Γιάννης Κώτσιρας και Daniel Mancini μοίρασαν δώρα και τεράστια χαρά στα παιδιά.

Η συγκίνηση και τα χαμόγελα που “ζωγραφίστηκαν” στα παιδικά τους προσωπάκια ήταν το καλύτερο δώρο για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού!»