Ο Κ. Νικολακόπουλος θυμίζει στο blog του στο Gazzetta κυβερνητικές αποφάσεις που συμπαρέσυραν και τον Ολυμπιακό, σε επεισόδια οπαδών άλλων ομάδων.

Για να μην ξεχνιόμαστε…

11.3.2015 αγώνας Κυπέλλου ΑΕΚ-Ολυμπιακός (0-1). Οπαδοί της ΑΕΚ κάνουν επεισόδια με το που σκοράρει ο Ολυμπιακός στο 90ο λεπτό και το παιχνίδι διακόπτεται. Την επομένη κιόλας του αγώνα, η τότε κυβέρνηση (Κοντονής αρμόδιος Υπουργός του Σύριζα) αποφασίζει τη διεξαγωγή της αμέσως επόμενης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κεκλεισμένων των θυρών. Έτσι, το Ολυμπιακός-Ξάνθη γίνεται στο Καραϊσκάκη χωρίς κόσμο. Δηλαδή, για επεισόδια οπαδών της ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός είχε στερηθεί του κόσμου του σε ένα κρίσιμο παιχνίδι πρωταθλήματος, καθώς στο αμέσως προηγούμενο είχε χάσει (1-2) από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, σε παιχνίδι στο οποίο είχαν γίνει ακόμη μεγαλύτερα επεισόδια από οπαδούς του Παναθηναϊκού.

2.3.2016 αγώνας Κυπέλλου ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (1-2). Οπαδοί του ΠΑΟΚ κάνουν επεισόδια λίγο πριν το τέλος του αγώνα και το παιχνίδι διακόπτεται. Με απόφαση της τότε κυβέρνησης (ο Κοντονής αρμόδιος Υπουργός του Σύριζα) αποφασίζει τη διεξαγωγή των ημιτελικών του Κυπέλλου κεκλεισμένων των θυρών. Ανάμεσα τους και η ρεβάνς Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν κατέβηκε να παίξει, αλλά αυτό δεν είχε σε καμία περίπτωση να κάνει με την απόφαση. Το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ θα γίνονταν χωρίς κόσμο, επειδή οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν κάνει επεισόδια.

Ήμουν υποχρεωμένος να θυμίσω τι έγινε πριν εφτά και οκτώ χρόνια.

Πρώτον, λόγω της απόφασης περί κεκλεισμένων των θυρών σε όλα τα γήπεδα μετά τα επεισόδια στο ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟ στο βόλει, με κάποιους να βάζουν στην ατζέντα και τα επεισόδια στο παιχνίδι του ποδοσφαίρου Βόλος-Ολυμπιακός, για τα οποία τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχει γίνει μνεία από την κυβέρνηση, άρα τα μέτρα της βασικά αποφασίζονται για το παιχνίδι στο βόλει με τον δυστυχώς σοβαρό τραυματισμό ενός συνανθρώπου μας, του νεαρού αστυνομικού.

Και δεύτερον, γιατί ακούω διάφορους να λένε, τι φταίνε ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, να παίξουν χωρίς τον κόσμο τους, για επεισόδια που έκαναν Ολυμπιακοί.

Κι ας κάνουμε πέρα το προφανές, τι δουλειά έχει να κλείσει το Καραϊσκάκη για παιχνίδια της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ολυμπιακού εξαιτίας επεισοδίων που έγιναν σε αγώνα βόλει. Ας υποθέσουμε ότι μπαίνει στην ατζέντα και το Βόλος-Ολυμπιακός.

Όντως, δεν έχουν άδικο οι άλλες ομάδες να υποστηρίζουν γιατί να τιμωρηθούν κι αυτές για επεισόδια που έκαναν Ολυμπιακοί. Είχε, όμως, άδικο ο Ολυμπιακός που υποχρεώνονταν να παίζει χωρίς τον κόσμο του, όταν έκαναν επεισόδια οπαδοί άλλων ομάδων και δη σε παιχνίδια με αντίπαλο τον ίδιο και με κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των παικτών του, των μελών της αποστολής του κλπ, κλπ;

Τώρα, για το παγκόσμιο ρεκόρ να κλείνει το Καραϊσκάκη σε ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού για επεισόδια σε αγώνα βόλει του Ολυμπιακού (!), τα σχόλια περιττεύουν.

Άσχετο: Ας ελπίσουμε ότι τα όσα γίνονται αυτές τις ημέρες στο ελληνικό ποδόσφαιρο να μην επηρεάσουν την ΟΥΕΦΑ και κατ΄ επέκταση τις διαιτησίες των ομάδων μας στα κρίσιμα παιχνίδια τους την Πέμπτη. Γιατί μπορεί ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ να θέλουν μία ισοπαλία για να συνεχίσουν στην Ευρώπη, αλλά όταν πρόκειται για παιχνίδια που μπορεί να κριθούν από μία λεπτομέρεια, ακόμη και μία διαιτητική απόφαση μπορεί να παίξει τον ρόλο της. Και με τον όλο θόρυβο που έχει ξεσπάσει στην Ελλάδα αυτή την στιγμή, είμαι πολύ ανήσυχος για το αν δεν επηρεαστούν οι διαιτητές για τα παιχνίδια των ομάδων μας. Ειδικά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού που θα γίνει με κλειστές τις πόρτες.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Πάει το μυαλό μου στον Καρβαλιάλ που μόλις έχει έρθει στην Ελλάδα. Ένας προπονητής που έχει δουλέψει τρία χρόνια στην Αγγλία, ένα στην Ισπανία και πάρα πολλά στην Πορτογαλία, σε υψηλό επίπεδο (βλέπε Σπόρτινγκ και Μπράγκα), αλλά και σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Τουρκίας κ.α.

Τι θα σκέφτεται ο άνθρωπος. Αντί να κάνει το Σάββατο το ντεμπούτο του, μαθαίνει ότι το παιχνίδι του Ολυμπιακού αναβάλλεται λόγω αποχής των διαιτητών…Τώρα, είναι να παίξει με την Τόπολα και ακούει ότι ξαφνικά το ματς θα γίνει χωρίς κόσμο…Δεν ξέρει πότε θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα, με την συνεχιζόμενη αποχή των διαιτητών…Δεν ξέρει πότε η ομάδα του θα ξαναπαίξει με τους φιλάθλους στο πλευρό της…

Πραγματικά, τι θα λέει ο άνθρωπος με όσα ζει την πρώτη του μόλις εβδομάδα στην Ελλάδα…

Και για το τέλος ένα

