Η Λαμία ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Άλαν Τζαγκόεφ, με τον Ρώσο να ευχαριστεί την ομάδα για την στήριξή της με δήλωσή του και να ανακοινώνει την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Η Λαμία ενημέρωσε με ανακοίνωσή της πως προχώρησε στην επίσημη λύση της συνεργασίας με τον Άλαν Τζαγκόεφ, ο οποίος αναγκάζεται να σταματήσει το ποδόσφαιρο εξαιτίας των πολλών τραυματισμών που έχει υποστεί τα τελευταία πέντε χρόνια.

Μάλιστα, ο Ρώσος μέσος ευχαρίστησε την στάση της διοίκησης της Λαμίας, που ήταν πρόθυμη να τον στηρίξει, ώστε να προσπαθήσει να επανέλθει και που τελικά σεβάστηκε την απόφασή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λαμίας:

«Η ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Alan Dzagoev. Ο Ρώσος μεσοεπιθετικός εκδήλωσε την επιθυμία να αποχωρήσει από την ομάδα μας, αποφασίζοντας ταυτόχρονα να τερματίσει την σπουδαία καριέρα του στο ποδόσφαιρο, εξαιτίας των τραυματισμών που τον ταλαιπωρούν τα τελευταία χρόνια. Η ΠΑΕ Λαμία σεβόμενη την απόφαση του μεγάλου αυτού παίκτη, τον ευχαριστεί για την μέχρι σήμερα συνεργασία και του εύχεται καλή συνέχεια στη ζωή του!

Ο Alan Dzagoev μετά την λύση του συμβολαίου του προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:

“I decided to end my career as a professional football player. Unfortunately, I only played two matches for Lamia and then was out for two weeks due to a hamstring injury. I was allowed to recover calmly, but just before entering the general group I pulled my left calf muscle. In the last 5 years I have suffered from many bruises and that is why I took this decision so suddenly. Then I decided – that’s enough. It becomes difficult both mentally and physically.

I immediately told both the coach and the Lamia management about this. They tried to leave me, they said: “Come on, try again.” I am very grateful for this attitude, but I decided everything for myself. Life doesn’t end there, football doesn’t end there either – I have thoughts in this direction.

I want to say a huge thank you to Mr. Panourgias Papaioannou and to Mr. Tsiknis and to the Lamia fans, they received me very positively. Of course, I wanted to repay them in full. With all my heart I wish the club success and always be at the very top.”

“Αποφάσισα να τελειώσω την καριέρα μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Δυστυχώς, έπαιξα μόνο δύο ματς με τη Λαμία και μετά έμεινα εκτός για δύο εβδομάδες λόγω τραυματισμού του μηριαίου. Μου επέτρεψαν να συνέλθω ήρεμα, αλλά λίγο πριν μπω στη γενική ομάδα τράβηξα τον αριστερό μου μυ της γάμπας. Τότε αποφάσισα – αυτό είναι αρκετό. Tα τελευταία 5 χρόνια έχω ταλαιπωρηθεί από πολλούς τραυματισμούς και γι’ αυτό πήρα αυτή την απόφαση έτσι ξαφνικά. Γίνεται δύσκολο τόσο ψυχικά όσο και σωματικά.

Το είπα αμέσως και στον προπονητή και στη διοίκηση της Λαμίας. Προσπάθησαν να με αφήσουν, είπαν: «Έλα, ξαναπροσπάθησε». Είμαι πολύ ευγνώμων για αυτή τη στάση, αλλά αποφάσισα τα πάντα για τον εαυτό μου. Η ζωή δεν τελειώνει εκεί, ούτε το ποδόσφαιρο τελειώνει εκεί – έχω σκέψεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κ. Πανουργιά Παπαϊωάννου και στον κ. Τσικνή αλλά και στους φιλάθλους της Λαμίας, με δέχτηκαν πολύ θετικά. Φυσικά, ήθελα να τα ξεπληρώσω στο ακέραιο. Με όλη μου την καρδιά εύχομαι στον σύλλογο επιτυχία και να είναι πάντα στην κορυφή».