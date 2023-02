«Ο Ζινκερνάγκελ θέλει να μείνει στη Σταντάρ Λιέγης»

Στο Βέλγιο μετέδωσαν πως ο Φιλίπ Ζινκερνάγκελ επιθυμεί να παραμείνει παίκτης της Σταντάρ Λιέγης.

Εκ των κορυφαίων της Σταντάρ Λιέγης στη σεζόν είναι μέχρι στιγμής ο Φιλίπ Ζινκερνάγκελ, όπου μεταξύ άλλων μετρά επτά γκολ και δύο ασίστ σε 17 εμφανίσεις του με τη φανέλα της στο πρωτάθλημα Βελγίου.



Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα μεταδίδουν στη χώρα ο Δανός μεσοεπιθετικός θέλει να μείνει στο club και πλέον η πλευρά του θα πρέπει να βρει τη «χρυσή τομή» με τον Ολυμπιακό που ανήκει.



Η τρέχουσα συμφωνία των δύο ομάδων αφορά τον δανεισμό του χωρίς οψιόν αγοράς, άρα για να συνεχίσει ο 29χρονος στη Λιέγη θα πρέπει να ικανοποιηθούν οι «ερυθρόλευκοι».

