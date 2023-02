Κωνσταντέλιας όπως... Μαραντόνα: Ο πιτσιρικάς του ΠΑΟΚ αντέγραψε το «Θεό» (vid)

Ο νεαρός ταλαντούχος άσος του ΠΑΟΚ, Γιάννης Κωνσταντέλιας, στο ματς με την ΑΕΚ θύμισε... Ντιέγο Αρμάντο Μαραντόνα.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 της ΑΕΚ στο μεγάλο ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Πρωταγωνιστής ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος βοήθησε την ομάδα του να ανοίξει το σκορ με μαγική ασίστ στον Νάρεϊ. Συγκεκριμένα, όντας πεσμένος στο χορτάρι, κατάφερε να πασάρει στον συμπαίκτη του και εκείνος στη συνέχεια έστειλε τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα με ωραίο πλασέ.

Κάτι τέτοιο όμως είχε κάνει πρώτος, ποιος άλλος... ο Μαραντόνα!

Kαι η μαγική ασίστ του «Ντέλια»:

GIANNIS KONSTANTELIAS 🇬🇷(2003) WITH THE ASSIST OF THE SEASON, IT'S SEALED!!! QUÉ JUGADA 🥵🥵🥵🥵🥵🥵pic.twitter.com/WKNvCEBY9I