Ο Μίτσελ δεν έκανε καμία έκπληξη και παρατάσσει τον Ολυμπιακό με την 11άδα που είχε εκτιμηθεί πως θα βάλει εδώ και μέρες.

Για τον Ολυμπιακό ο Πασχαλάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, άμυνα με Ροντινέι, Σωκράτη, Ντόι και Ρέαμπτσιουκ, κέντρο με Εμβιλά και Ινμπόμ Χουάνγκ και τριάδα με Μπιέλ, Μασούρα και Χάμες πίσω από τον φορ Μπακαμπού. Σε σχέση με το ματς του α' γύρου με τον ΠΑΟΚ υπάρχουν αλλαγές σε επίπεδο προσώπων όπως με Πασχαλάκη, Ροντινέι και Μπιέλ που δεν είχαν παίξει τότε. Γενικότερα όμως ο Μίτσελ βάζει στον Ολυμπιακό την 11άδα που είχε εκτιμηθεί πως θα βάλει στο ντέρμπι της Τούμπας.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAOK is powered by @Stoiximan! Olympiacos #slgr #PAOKOLY #Stoiximan pic.twitter.com/MShZL9WfqK