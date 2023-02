Και με τη... βούλα ποδοσφαιριστής της Χάντερσφιλντ είναι ο Τόμας Βατσλίκ ο οποίος αποχώρησε με ελεύθερη μεταγραφή από τον Ολυμπιακό.

Στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου ο Τόμας Βατσλίκ κατάφερε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του καθώς ανακοινώθηκε από τη Χάντερσφιλντ.

Ο Τσέχος πορτιέρο ήταν εκτός πλάνων στον Ολυμπιακό και ήταν δεδομένο πως θα αποχωρήσει στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, με τον αγγλικό σύλλογο να γίνεται η νέα του στέγη.

Μάλιστα ένα από βίντεο που ανέβασε στα social media το κλαμπ ήταν στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στον Απόλλωνα Λεμεσού, όπου ο διεθνής κίπερ χάρισε την πρόκριση στον Ολυμπιακό για τους ομίλους του Europa League.

Τέλος η μετακίνηση έγινε με ελεύθερη μεταγραφή καθώς το συμβόλαιο του έμπειρου τερματοφύλακα έληγε το ερχόμενο καλοκαίρι.

🎥 How about some footage of the new lad in action?#htafc pic.twitter.com/MM3s8nps5F