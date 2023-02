Χουάνπι, «ο γιος του Μπερνάρντο» που γράφει τη δική του ιστορία (vids)

O Χουάνπι που υπέγραψε στον Παναιτωλικό θεωρείται «μεγάλο κεφάλαιο» για το ποδόσφαιρο της Βενεζουέλας και βάδισε στα χνάρια του πατέρα του.

Στα χειμερινά «μπαμ» της Super League συγκαταλέγεται ο Χουάνπι που υπέγραψε χθες (31/1) στον Παναιτωλικό και έτσι έγινε με μερικούς μήνες καθυστέρηση κάτοικος Αγρινίου. Βλέπετε το «φλερτ» των «κυανοκίτρινων» με τον παίκτη ξεκίνησε από το περασμένο καλοκαίρι όμως τότε δεν μετουσιώθηκε σε «γάμο», αλλά έστω και τώρα ο μεσοεπιθετικός από τη Βενεζουέλα έφτασε στην Ελλάδα και γύρισε σελίδα στην καριέρα του.

Στα 29 του, πρόσφατα είχε γενέθλια καθώς έχει γεννηθεί στις 24 Ιανουαρίου του 1994, προβάλει και μάλλον είναι στην πιο δημιουργική «στιγμή» του, ενώ πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου πως πρόκειται για ένα «μεγάλο κεφάλαιο» του ποδοσφαίρου της χώρας του.

Οι 27 συμμετοχές του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του και η παρουσία του σε Copa America με τέσσερις διαφορετικές ηλιακές Εθνικές της ομάδες (Κ15, Κ17, Κ20 & Ανδρών) αποτυπώνουν του λόγου το αληθές, ενώ το μοναδικό του, μέχρι στιγμής, γκολ με τους «μεγάλους» ήταν το 2016 κόντρα στην τωρινή Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Αργεντινή, σε ένα 2-2 για την προκριματική φάση του Μουντιάλ του 218.

Υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να ειπωθεί πως πλέον αποτίναξε από πάνω του μία «ταμπέλα» που... κυνηγά κάθε παιδί ενός πετυχημένου επαγγελματικά πατέρα.

Βλέπετε ο Χουάνπι ή Χουάν Πάμπλο Ανόρ Ακόστα όπως είναι το πλήρες όνομά του είναι γιος του Μπερνάντο Ανόρ που θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών που ανέδειξε το ποδόσφαιρο της Βενεζουέλας και μέσω αυτού τόσο εκείνος όσο και ο μεγαλύτερος αδερφός του Μπερνάντο Ανόρ (έχουν το ίδιο όνομα) «κόλλησαν» το ωραίο... μικρόβιο της μπάλας. «Δεν τον έχω προλάβει να παίζει. Πάντως όπου πήγαινα μικρός έλεγαν ΄ο γιος του Μπερνάντο'. Είναι το είδωλό μου», σχολίασε μεταξύ άλλων σε ανύποπτη στιγμή.



Τα πρώτα του βήματα έγιναν στην τοπική Λογιόλα και το 2008, σε ηλικία 14 ετών, πήγε στην Καράκας της πρωτεύουσας που είναι και γενέτειρά του. Για την ιστορία μάλιστα και τα τρία μέλη της ποδοσφαιρικής του φαμίλιας φόρεσαν τη φανέλα της. Εκεί όμως δεν έμεινε πολύ, αφού σε ένα τουρνουά για «μικρούς» τον... εντόπισαν τα «λαγωνικά» της Μάλαγα και πριν καν κλείσει τα 16 του χρόνια πέρασε τον Ατλαντικό για λογαριασμό της.

Αμούστακος, βρέθηκε μόνος σε μία ξένη χώρα, όπου γύρω του όλα ήταν καινούργια πλην της γλώσσας. Το τελευταίο δεδομένο τον βοήθησε να τελειώσει με άνεση το σχολείο, αν και δεν κρύβει πως κάποια στιγμή στο μέλλον θέλει να αποκτήσει και κάποιο πτυχίο.

Μάλιστα το σκεπτικό/πλάνο ήταν να δοκιμαστεί για μία εβδομάδα, αλλά από τη δεύτερη κιόλας προπόνηση του μετέφεραν από το «Λα Ροσαλέδα» πως θα μείνει στην Ιβηρική για μόνιμη εγκατάσταση. Τότε ήταν που γνώρισε τον Σάμου Καστιεγιέχο που πλέον παίζει στη Βαλένθια και από εκείνα τα χρόνια έγινε ο «κολλητός» του.

Ετσι ξεκίνησε στα «τσικό» όπως λέμε και σταδιακά ανέβαινε όλα τα κλιμάκια, ενώ το 2013 «προβιβάστηκε» στη Β' ομάδα. Στις 29 Αυγούστου του 2014 ντεμπουτάρισε στην Primera Division ως αλλαγή σε ένα ματς με τις «νυχτερίδες» και την επόμενη σεζόν (2015/16) ο γνώριμός μας Χάβι Γκράθια (πρώην κόουτς του Ολυμπιακού Βόλου και της Κέρκυρας, νυν της Αλ Σάαντ) τον έριξε στα... βαθιά και του έδωσε 29 ματς στην κατηγορία.

Εκείνος, ως επί το πλείστον ως 12ος παίκτης, ανταποκρίθηκε πλήρως και μάλιστα στις αρχές του 2016 βρήκε δίχτυα σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια της La Liga κόντρα σε Μπαρτσελόνα, Εϊμπάρ και Χετάφε! Με αντίπαλο τους «μπλαουγκράνα» και παρά την ήττα (2-1) που γνώρισε η Μάλαγα λέγεται πως έκανε το κορυφαίο του παιχνίδι στα «σαλόνια» και αυτό δεν έγκειναι μόνο στο γκολ που σημείωσε.

Λίγους μήνες μετά, τον Αύγουστο, έλαμψε το άστρο του στο «Ramón de Carranza Trophy». Πρόκειται για ένα τουρνουά προετοιμασίας που γίνεται στο Κάντιθ και εκτός όλων «μεγάλων» της Ισπανίας (πολυνίκης είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης με 11 κατακτήσεις) συχνά πυκνά συμμετέχουν και clubs από άλλες χώρες, όπως η Μπόκα Τζούνιορς, η Ρίβερ Πλέιτ, η Μπενφίκα, η Φλαμένγκο, η Τότεναμ, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η Ιντερ και άλλες.



Σε αυτό οι ομάδες στέλνουν τις «ρεζέρβες» τους ή έστω όχι τα πρώτα τους «ονόματα» και η Μάλαγα όχι μόνο το κέρδισε τότε για πρώτη και μοναδική ως τώρα φορά, αλλά ο Χουάνπι αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης και έστειλε το «μήνυμα» πως πλέον λογίζεται για starter.

Οπερ και εγένετο αφού το 2016/17 ήταν «κολόνα» στην ενδεκάδα, αλλά από τον Φλεβάρη του 2017 και μέχρι το φινάλε εκείνης της περιόδου ταλαιπωρήθηκε από έναν σοβαρό τραυματισμό που του επέτρεψε να αγωνιστεί μόνο σε δύο παιχνίδια, Αλλά επέστρεψε δριμύτερος και μέχρι το 2019 ήταν ένα σημαντικό «γρανάζι» για τη Μάλαγα, που όμως είχε ήδη υποβιβαστεί.

Λόγω της μείωσης των εσόδων που υπέστησαν στην Ανδαλουσία αντιμετώπιζαν πια σοβαρά οικονομικά προβλήματα και για αυτό πήγε τότε (2019/20) δανεικός στην Ουέσκα της Primera. Οταν επέστρεψε η ομάδα που διατηρούσε τα δικαιώματά του είχε περιέλθει στο σημείο μηδέν και το ταμείο της ήταν... πολύ μείον. Ετσι στις 3 Οκτωβρίου του 2020 τον αποδέσμευσε μαζί με άλλους οκτώ ώστε να «γλιτώσει» τα συμβόλαιά τους και έγινε free agent.

Former Malaga man Juanpi Añor (28|AM) returned to Caracas Futbol Club with a bang last night, scoring 22 minutes into his debut in a 3-1 win over Zulia.



The 21-times capped international has the ability to rescue the club’s stuttering season. #futve



pic.twitter.com/alkST8Vtx0