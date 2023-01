G-Betting: Περνούν με γκολ από Νίκαια - Περιστέρι ΑΕΚ και Ολυμπιακός, πάμε με τα κόρνερ στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Με τέσσερις αναμετρήσεις και ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ... σερβίρεται η 19η αγωνιστική αγωνιστική της Super League.

Το πρόγραμμα ανοίγει με τον Ιωνικό να υποδέχεται την ΑΕΚ. Η ομάδα της Νίκαιας είναι με την πλάτη στον τοίχο, κάθε ματς που χάνει τον φέρνει όλο και πιο κοντά με τον υποβιβασμό (στην τελευταία θέση με 8 βαθμούς). Η ομάδα του Σπανού ψάχνει την αντίδραση, αλλά βάσει της εικόνας της ομάδας του Αλμέιδα, αυτή δεν μπορεί να έρθει στο εν λόγω ματς. Το 2 με over 2.5 γκολ το βρίσκουμε στη Novibet σε απόδοση 1.91 και θα πάμε μ' αυτό το σημείο.

Στις 17.00 έχουμε ντέρμπι... ζωής και θανάτου στη μάχη για τον υποβιβασμό. Θα ψάξουν κι οι δύο το γκολ για τη νίκη με... προσοχή. Το αν θα έχουμε νικητή είναι ένα ερώτημα που δεν μπορεί εύκολα να απαντηθεί. Κι οι δύο δέχονται εύκολα γκολ και μας αρέσει το g/g της Stoiximan σε απόδοση 2.15.

Στις 19.30, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ κι η ομάδα του Γιοβάνοβιτς θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες στο πρωτάθλημα μετά το διπλό στα Γιάννενα. Το «χαστούκι» στο Κύπελλο από τον «δικέφαλο του Βορρά» μπορεί να αφυπνίσει τους πράσινους απέναντι σε μια ομάδα που έχει αρχίσει να... βγάζει τα θέλω του προπονητή της στο γήπεδο. Δεν θα πάμε με κάποιο σημείο ή over / under αλλά με τα... κόρνερ. Το over 8.5 στη bwin το βρίσκουμε σε απόδοση 1.77.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στο Περιστέρι, με τον Ολυμπιακό να θέλει να παραμείνει σε... mood νικών. Ο Ατρόμητος από την άλλη είναι μια ομάδα που θέλει να παίζει ποδόσφαιρο και μπορεί να πληγώσει την ερυθρόλευκη άμυνα. Το 2 με over 2.5 στη Novibet το βρίσκουμε σε απόδοση 2.10.