G-Betting: Combo στο ΟΦΗ - Αστέρας, νικάει τον Βόλο ο Άρης

To Σάββατο 14 Γενάρη περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις στη Superleague.

Μετά το 1-1 του Παναιτωλικού με τον ΠΑΣ Γιάννινα, η 19η αγωνιστική συνεχίζεται με δύο αναμετρήσεις για... όλα τα γούστα.

Στις 17.00, ο ΟΦΗ, υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης σ' ένα ματς όπου οι Κρητικοί θέλουν να συνεχίσουν το αήττητο σερί τους. Σε 4 ματς, οι Κρητικοί έχουν δεχτεί μόλις ένα γκολ και έχουν συγκεντρώσει 6 βαθμούς με μία νίκη και τρεις ισοπαλίες.

Από την άλλη, οι Αρκάδες, με τον Άκη Μάντζιο στον πάγκο τους, οι κιτρινομπλέ ψάχνουν μια σταθερότητα στην καλή απόδοσή τους. Θέλουν να παρουσιάσουν ένα πιο επιθετικό πρόσωπο σε σχέση μ' αυτό που είχαν επί Μεταξά. Το 3-0 επί της Λαμίας στο ντεμπούτο του Μάντζιου άφησε μισή χαρά μετά το 0-0 με τον Λεβαδειακό στο Κολοκοτρώνης κι η ομάδα της Τρίπολης θα ψάξει την αντίδραση.

Στις 20.00, ο Άρης φιλοξενεί τον Βόλο ο οποίος μετά το διπλό στη Νίκαια είναι στην 5η θέση - μπροστά από τον σημερινό του αντίπαλο, που θα ψάξει την προσπέραση.

Οι κίτρινοι έχουν τις απουσίες των Πάλμα, Καμάτσο και Καμαρά αλλά διαθέτουν την ποιότητα για να πάρουν μια νίκη που θα τους φέρει πίσω από τους «big 4».

