Σύμφωνα με βελγικό Μέσο, η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον 28χρονο επιθετικό Μίκαελ Φράι, ο οποίος αγωνίζεται στην Αντβέρπ.

Ο Μίκαελ Φράι της Αντβερπ έχει τραβήξει πάνω του τα βλέμματα της Ενωσης, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν στο Βέλγιο.

Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός στο twitter, «Sorare Expert», υποστηρίζει ότι η ΑΕΚ κι η Βενέτσια ενδιαφέρονται για τον παίκτη και πως η Σάλκε είναι έτοιμη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Αντβέρπ για τον παίκτη.

Φέτος, ο Φράι έχει σε 29 ματς 9 γκολ με την ομάδα της Αμβέρσας, αλλά επιθυμία του είναι να αποχωρήσει από την ομάδα.

Θυμίζουμε πως στη γραμμή κρούσης της, η Ενωση έχει ήδη τους Αραύχο, Λιβάι Γκαρσία και Φαν Βέερτ.



