Με δύο σημαντικές απουσίες της τελευταίας στιγμής θα ταξιδέψει στο Αγρίνιο ο ΟΦΗ, αφού οι Γιαννούλης και Ντουρμισάι αισθάνθηκαν ενοχλήσεις κι έμειναν εκτός.

Ο Βάλντας Νταμπράουσκας αποφάσισε να προφυλάξει τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό επειδή ταλαιπωρήθηκε πρόσφατα από τραυματισμό ενώ είδε και τον Αλβανό επιθετικό να αισθάνεται ενοχλήσεις στην μέση κατά της διάρκειας της προπόνησης και να μένει επίσης εκτός.

Και αυτές φυσικά δεν είναι οι μοναδικές απουσίες για τον Λιθουανό τεχνικό, αφού εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Καμάου και Μαρινάκης, καθώς και οι Σωτηρίου, Αποστολάκης και Θεοδοσουλάκης.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε αγωνιστικό παιχνίδι και στατικές φάσεις. Ο Μαρινάκης έκανε θεραπεία και πρόγραμμα αποκατάστασης, με τον Καμάου να συνεχίζει θεραπεία.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ:

Μανδάς, Stevens, Larsson, Thorarinsson, Μπαλογιάννης, Βούρος, Yohou, Διαμαντής, Πασαλίδης, Perea, Mellado, Diousse, Στάικος, Neira, Toral, Τσιλιανίδης, Dju, Bifouma, Guerrero, Dicko.

Η αποστολή της ομάδας μας για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό ___ Our squad list for the match against @FC_Panetolikos#panofi #oficretefc #oficrete #ofifc #slgr #matchday17 #greece #football #crete pic.twitter.com/0VXatA5fZ5