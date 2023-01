Ο Βραζιλιάνος διεθνής δεξιός μπακ του Ολυμπιακού κάνει ντεμπούτο στο γήπεδο της Νίκαιας με αντίπαλο τον Ιωνικό.

Ο Ροντινέι αφού μπήκε πρώτη φορά αποστολή ξεκινά και πρώτη φορά βασικός στον Ολυμπιακό . Η διάταξη του Ολυμπιακού για το ματς στη Νίκαια: Πασχαλάκης κίπερ, άμυνα με Ροντινέι, Σωκράτη, Ντόι και Ρέαμπτσιουκ, κέντρο με Εμβιλά και Ινμπόμ Χουάνγκ και τριάδα με Μπιέλ, Χάμες και Φορτούνη πίσω από τον Μπακαμπού.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ιωνικό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Ionikos is powered by @Stoiximan! Olympiacos slgr IONOLY#Stoiximan pic.twitter.com/mDbuAyN4XV