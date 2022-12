Ο Μίτσελ έκανε γνωστή την 11άδα του Ολυμπιακού (16.00, COSMOTE SPORTS TV 1) για το φιλικό με τη Σταντάρ Λιέγης.

Η 11άδα του Μίτσελ για το φιλικό Ολυμπιακός - Σταντάρ Λιέγης με τριάδα στην επίθεση με Ροντρίγκες, Μπιέλ και Μασούρα: Πασχαλάκης, Ρέαμπτσιουκ, Ρέτσος, Ντόι, Βρουσάι, Εμβιλά, Κασάμι, Μασούρας, Καμαρά, Ροντρίγκες και Μπιέλ.



Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Σταντάρ Λιέγης από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against @Standard_RSCL is powered by @Stoiximan! Olympiacos #FriendlyGame #OLYSTA #Stoiximan pic.twitter.com/rTteUxGk23