Ο Παναθηναϊκός έκανε άλλες τρεις αναρτήσεις στα social media του για τα πεπραγμένα των παικτών του στον πρώτο γύρο κι αυτή τη φορά... έπιασε τους Κουρμπέλη, Τσόκαϊ και Τρουιγιέ.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού επέστρεψε στην πρώτη... γραμμή μάχης φέτος. Στο πρώτο μισό της κανονικής διάρκειας της σεζόν ο Δημήτρης Κουρμπέλης έκανε 21 κλεψίματα και κέρδισε 22 φάουλ σε 775 λεπτά συμμετοχής.

Για τον Αλβανό μέσο οι «πράσινοι» τόνισαν πως είχε γρήγορη προσαρμογή, παρ' ότι τελευταία ήταν από τις τελευταίες προσθήκες του ρόστερ μαζί με τον Τρουιγιέ. Ο Ένις Τσόκαϊ μέτρησε δύο κλεψίματα και δύο κερδισμένα φάουλ στα 112 λεπτά που αγωνίστηκε.

Enis Cokaj was the last addition in our roster and seems to have quick adaptation! 2 steals, 2 fouls suffered, 112 minutes played! #Panathinaikos #PAOFC2022 #StepUp pic.twitter.com/hOqKvy50l0

Τέλος, έχουμε τον άτυχο Γάλλο μέσο, που το «τριφύλλι» τον χαρακτηρίζει τον πιο άτυχο παίκτη του πρώτου γύρου, αφού υπέστη ρήξη χιαστού στα πρώτα 11 λεπτά που πρόλαβε να παίξει για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» έγραψαν στο δικό του post πως βρίσκονται στο πλευρό του.

The most unlucky player in the first round of SL1. Alexis Trouillet we are on your side!#Panathinaikos #PAOFC2022_23 #StepUp pic.twitter.com/LKhfvDsITo