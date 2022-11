Ο Παναθηναϊκός έκανε σήμερα άλλες δύο αναρτήσεις με στατιστικά των παικτών του από το πρώτο μισό της κανονικής διάρκειας της Superleague.

Αυτή τη φορά την τιμητική τους είχαν οι Φακούντο Σάντσες και Άνταμ Τσέριν.

Για τον Αργεντινό οι «πράσινοι» σημείωσαν πως είναι πάντα εκεί για την ομάδα όταν τον χρειάζεται. Ο Φακούντο Σάντσες σημείωσε ένα γκολ κι έκανε δέκα κλεψίματα στα 613 λεπτά που αγωνίστηκε στο πρώτο μέρος της κανονικής διάρκειας της σεζόν.

Whenever the team needed him, Facundo Sanchez was there! 1 goal, 10 steals, 613 minutes played! #Panathinaikos #PAOFC2022_23 #StepUp pic.twitter.com/5ss81h9xEy

Για τον Σλοβένο κεντρικό μέσο το «τριφύλλι» σχολίασε πως παίζει σαν να αγωνίζεται πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ο Άνταμ Τσέριν πέτυχε ένα τέρμα, έκανε 20 κλεψίματα και δοκίμασε 13 σουτ στα 1.100 λεπτά που έπαιξε.

Adam Cerin looks like he is playing too many years for ☘️! 1 goal, 20 steals, 13 shots, 1.100 minutes played!#Panathinaikos #PAOFC2022_23 #StepUp pic.twitter.com/huHvcpmLK5