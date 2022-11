Η ΠΑΕ Ολυμπιακός επιβεβαίωσε επίσημα τη διεξαγωγή του φιλικού αγώνα με αντίπαλο τη Νότιγχαμ Φόρεστ στις 10 Δεκεμβρίου στο Καραϊσκάκη.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός σχετικά με τη διεξαγωγή φιλικού κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη διεξαγωγή φιλικού με τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Το παιχνίδι θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου, στο «Γ. Καραϊσκάκης», στις 19.00.

The Reds will head to Greece for a winter training camp next month. 🇬🇷



We will face @atromitos1923 (behind closed doors) and @olympiacosfc.



Ticket details for Olympiacos fixture to be confirmed in due course.