Άσχημα τα νέα για τον Γάλλο μεσοεπιθετικό που θα μπει χειρουργείο και όπως έκανε γνωστό ο ίδιος θα μείνει εκτός για 8 εβδομάδες.

Τελικώς επιβεβαιώθηκε πως τα πράγματα δεν είναι καλά για τον Ματιέ Βαλμπουενά. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού έκανε γνωστό μέσω Twitter που μπαίνει χειρουργείο και θα μείνει εκτός για σημαντικό διάστημα σημειώνοντας τα εξής:

Έλαβα άσχημα νέα σήμερα. Ο τραυματισμός μου είναι πιο σοβαρός απ' ότι θεωρούσα και θα πρέπει να μπω χειρουργείο. Θα είμαι έξω για 8 εβδομάδες αλλά πάντα δουλεύω σκληρά και θα δουλέψω σκληρά για να γυρίσω και να βοηθήσω την ομάδα το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη. Σας αγαπώ. Πάμε Ολυμπιακέ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση ο Βαλμπουενά υπέστη θλάση γ' βαθμού στους προσαγωγούς. Η αντιμετώπισή του προφανώς και είναι χειρουργική και θα μείνει εκτός για 8 - 10 εβδομάδες.

I got a sad news today. My injury is more serious than we thought and I will have to go through surgery. I will be out for 8 weeks but as always I will work hard to come back and help the team as soon as possible.

Thank you all for your support. I love you. Pame Olympiacos pic.twitter.com/xpqDlyL9eZ

Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) October 31, 2022