Ο Σεντρίκ Μπακαμπού χρωστάει τα πάντα στο «όχι» που είπε στον διευθυντή του σχολείου του (vids)

Πόσο δίσβατο μπορεί να είναι το μονοπάτι για ένα παιδί που στα 19 του θεωρούνταν από τα κορυφαία ταλέντα της Σοσό και της Γαλλίας; Και όμως, ο Σεντρίκ Μπακαμπού χρειάστηκε να κάνει... υπομονή για να φτάσει στο πικ της καριέρας του και πλέον να αναζητεί ξανά τη χαρά του ποδοσφαίρου μέσω του Ολυμπιακού.

Και εκεί που άπαντες ασχολούνταν με το θέμα του Χάμες Ροντρίγκες, έρχεται το ρεπορτάζ του Gazzetta και αποκαλύπτει πως ο Σεντρίκ Μπακαμπού βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ολυμπιακό. Λίγες ώρες χρειάστηκαν για να γίνει επίσημο πως ο 31χρονος φορ μπαίνει στο αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα.

Φορώντας τα «ερυθρόλευκα», ο διεθνής επιθετικός δεν φέρνει μαζί του μόνο την εμπειρία που έχει αποκτήσει αλλά και ιστορίες που λίγοι γνωρίζουν. Η πίεση του διευθυντή του στο σχολείο να γίνει μηχανικός, το απίστευτο ρίσκο με την Μπόυρσαμπορ και η στιγμή που γίνεται ο ακριβότερος Αφρικανός στην ιστορία.

«Αν δεν πάρεις απολυτήριο από το σχολείο, τέλος το ποδόσφαιρο». Αυστηρό βλέμμα και μία στιγμή, που τα λόγια διαπερνάνε κάθε σπιθαμή του κορμιού ενός παιδιού. Ο Σεντρίκ Μπακαμπού γεννήθηκε στο Ιβρί, προάστιο στη Γαλλία, με γονείς από την Δομινικανή Δημοκρατία του Κονγκό. Μέχρι και τα 14 του χρόνια, ο μικρός Σεντρίκ έπαιζε στις αλάνες με τα υπόλοιπα παιδιά της γειτονιάς ενώ είχε γραφτεί και σε ένα κλαμπ της πόλης.

Μία συνάντηση με τον διευθυντή του σχολείο, όμως, αρκούσε για να φέρει εμπόδια στη σχέση του με το ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα, ο διευθυντής κάλεσε τόσο εκείνον όσο και τον πατέρα του για να εξηγήσει πως ο μικρός Μπακαμπού θα πρέπει να συγκεντρωθεί στα μαθηματά του και πως έχει όλα τα... φώτα να γίνει μηχανικός.

Ο Σεντρίκ το αρνήθηκε, τονίζοντας πως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Μετά τη συνάντηση, η απάντηση του πατέρα του ήταν η παραπάνω. Το όνειρο φάνηκε να... σβήνει πριν καν αρχίσει, όμως ο μικρός δεν το έβαλε κάτω. Αντί να αφήσει το ποδόσφαιρο, πάλεψε να πάρει παράλληλα και το πτυχίο.

Το 2006 ο Μπακαμπού περνάει από δοκιμαστικά στη Σοσό και εκεί συναντάει τον Ζαν Μεριέ. Τον άνθρωπο που πίστεψε πρώτος στον Ολιβιέ Ζιρού όταν ήταν ακόμα στην Γκρενόμπλ. Σε αυτά τα «χέρια», ο Αφρικανός φορ πήρε την επιβεβαίωση που χρειαζόταν.

«Έχει τρομερά χαρακτηριστικά» ήταν τα λόγια του προς τους γονείς του όταν τον είδε στις προπονήσεις. Ο Σεντρίκ ήταν παράλληλα σε ομάδα και σχολείο προκειμένου να τα βγάλει όλα εις πέρας. Και φτάνουμε στο 2010. Την χρονιά-ορόσημο για τη ζωή του Μπακαμπού, ο οποίος υπογράφει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον γαλλικό σύλλογο και αποφοιτεί από το σχολείο.

Όλα είχαν πάρει τον δρόμο τους και πλέον, ο Αφρικανός επιθετικός είχε μόνο έναν στόχο. Να φτάσει όσο ψηλότερα γίνεται στον χάρτη του ποδοσφαίρου. Στη Σοσό έμεινε για συνολικά τέσσερα χρόνια, καταγράφοντας πάνω από 100 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 21 γκολ και τρεις ασίστ. Ωστόσο, ο υποβιβασμός της ομάδας στη Ligue 2 έφερε... ανατροπές στα πλάνα του νεαρού φορ.

Σε ηλικία 25 ετών, ο έμπειρος φορ θεώρησε πως θα έβρισκε εύκολα ομάδα στη Ligue 1 μέσω του ταλέντου του αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως περίμενε. Η κατάληξή του, ήταν να παίξει για χάρη της Μπούρσασπορ ενάντι 1,8 εκατ. ευρώ. Ένα ρίσκο που λίγοι θα έπαιρναν στη θέση του.

Ο Μπακαμπού δεν «ξενέρωσε» με αυτή την εξέλιξη. Αντίθετα, το έβαλε πείσμα για να καταφέρει να μπει σε ένα από τα κλαμπ στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα. Τη σεζόν 2014/15 τα σάρωσε... όλα. Μέτρησε συνολικά 21 γκολ σε 40 ματς σε όλες τις διοργανώσεις ενώ είχε και επτά ασίστ, παίζοντας τα περισσότερα ματς ως εξτρέμ. Πως γίνεται αυτό το χαρισματικό εξτρέμ, να μην γίνει αντιληπτό από τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης.

Η αξία του εκτοξεύθηκε και η Μπούρσασπορ έβαλε στα ταμεία της 7,5 εκατ. ευρώ, αφού η Βιγιαρεάλ έκανε τα πάντα για να τον κάνει δικό της. Ο Μπακαμπού είχε εκπληρώσει τον στόχο του και πλέον, κοίταζε μόνο ψηλότερα μέσω του ισπανικού συλλόγου. Και το έκανε έχοντας τους κατάλληλους επιθετικούς δίπλα του.

Συγκεκριμένα ο διεθνής φορ στο «κίτρινο υποβρύχιο» βρήκε αρχικά τον Ρομπέρτο Σολδάδο και στη συνέχεια τον Κάρλος Μπάκα, δείχνοντας το πόσο πιο εύκολα κινείται έχοντας ένα ταίρι μαζί του. Ακόμα και με τον τραυματισμό στη δεύτερη σεζόν, ο Αφρικανός φορ έφτασε τα 12 γκολ μέσα στη σεζόν (!) ενώ συνολικά στην Ισπανία, μέσα σε 2,5 χρόνια, «μάτωσε» 47 φορές τα αντίπαλα δίχτυα.

Όλα κυλούσαν τόσο ομάλα, με τον ίδιο να βλέπει τις προτάσεις να έρχονται συνεχώς στο γραφείο του ατζέντη του, όμως έτυχε στην εποχή όπου το κινέζικο ποδόσφαιρο προσπαθούσε να πάρει από την Ευρώπη ότι καλύτερο κυκλοφορούσε. Κάπου εδώ έρχεται το όνομα της Γκουοάν Πεκίνου.

Η ομάδα που έκανε τον Σεντρίκ Μπακαμπού να γίνει η ακριβότερη πώληση Αφρικανού ποδοσφαιριστή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Το κόστος έφτασε τα 40 εκατ. ευρώ, δίχως το συμβόλαιο του διεθνή παίκτη, το οποίο εκτόξευσε την τιμή στα 65 με 70 εκατ. ευρώ (!). Το μυθικό ποσό ταρακούνησε την Ευρώπη, αφού αρκετά κλαμπ κοιτούσαν την περίπτωση του 29χρονου επιθετικού.

Με τον Σεντρίκ Μπακαμπού να ολοκληρώνει το συμβόλαιό του στη Κίνα, τα νέα μέτρα προς τις ποδοσφαιρικές ομάδες από την κυβέρνηση της χώρας, έκαναν δύσκολη την ανανέωση. Έτσι, τον περασμένο Γενάρη, η Μπαρτσελόνα, με γνώμονα τα 58 γκολ σε 87 παιχνίδια, έκανε δυνατή κρούση για την απόκτησή του.

Μάλιστα, το όνομα του 30χρονου επιθετικού ήταν μαζί με αυτά των Λακαζέτ και Καβάνι για την ενίσχυση της επίθεσης. Εν τέλει, ο ποδοσφαιριστής αποφάσισε να απορρίψει αυτό το ενδεχόμενο (έπαιξαν ρόλο τα οικονομικά προβλήματα των «μπλαουγκράνα») και να υπογράψει στη Μαρσέιγ ώστε να γυρίσει στην Ευρώπη.

Cedric Bakambu has completed a £65m transfer to Beijing Guoan—making him the most expensive African player of all time 🤑 pic.twitter.com/a6bEOxLQFf